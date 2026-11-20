പഞ്ചാബ് പി.സി.എസ് നിയമനത്തിന് ഹൈകോടതി സ്റ്റേ; സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷംtext_fields
ചണ്ഡീഗഢ്: ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് സിവിൽ സർവിസ് (പി.സി.എസ്) നിയമന നടപടികൾക്ക് പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈകോടതി സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. നിയമനത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പഞ്ചാബ് പബ്ലിക് സർവിസ് കമീഷൻ (പി.പി.എസ്.സി) ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും രാജിവെക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നൂറുകോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തി സ്വാധീനമുള്ളവർക്ക് നിയമനം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്.എ.ഡി) നേതാവ് ബിക്രം സിങ് മജീതിയയുടെ ആരോപണം. നിയമന വിവാദം വലിയ അഴിമതിയാണെന്നും സംഭവത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമന നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കൊപ്പം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം.
ഹൈകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതാണെന്ന് മജീതിയ പറഞ്ഞു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളെ വഞ്ചിക്കുകയും ക്രമക്കേടുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പി.പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ മേജർ ജനറൽ സെയ്നിക്ക് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ ധാർമിക അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചെയർമാനും കമീഷൻ അംഗങ്ങളും ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പഞ്ചാബിൽ ഇതുവരെ 10 നിയമന അഴിമതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് പി.സി.എസ് നിയമന വിവാദമെന്നും മജീതിയ പറഞ്ഞു. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ സീലുകൾ തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന ആരോപണം, തുടർച്ചയായ റോൾ നമ്പറുകളുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയത്, മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ചിലരെ പ്രത്യേക മുറികളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചത് തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനത്തിലും പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ നടത്തിപ്പിലും ഉണ്ടായ ക്രമക്കേടുകൾ ഹൈകോടതി പരിഗണിച്ചെന്ന് വീർപാൽ സിങ് ഗിൽ പറഞ്ഞു. വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽകരിക്കാനല്ല, നീതി ലഭിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് റുബൽപ്രീത് കൗർ വ്യക്തമാക്കി. മെയിൻ പരീക്ഷ വിജയിച്ചവരുടെ പേരുകളും മൂല്യനിർണയം നടത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ പി.പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ തയാറായില്ലെന്നും ചില പരീക്ഷകരിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ബന്ധുനിയമനവും അഴിമതിയും നിയമന നടപടികളെ ബാധിച്ചെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ആരോപണം. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ബി.ജെ.പി വക്താവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സുധാൻഷു ത്രിവേദിയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. 331 ഒഴിവുകളിലേക്ക് 751 പേരെയാണ് പി.പി.എസ്.സി അഭിമുഖത്തിനായി ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ 24 ശതമാനം പേരും ഒരേ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണെന്നും ആ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ 45 ശതമാനം പേർ ഒരേ മുറിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ 11 പേരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മെയിൻ പരീക്ഷാഫലത്തിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പേരുകൾക്കുപകരം റോൾ നമ്പറുകൾ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ബി.ജെ.പി ചോദ്യം ചെയ്തു. നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ആരോപണങ്ങളിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും രാജ്യസഭാംഗം തരുൺ ചുഗും ആവശ്യപ്പെട്ടു.