യു.പി പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈകോടതി; ‘പൗരാവകാശ സാഹചര്യം ലജ്ജാകരം, സി.സി ടി.വി തകരാറിലെന്ന ഒഴികഴിവ് സ്വീകാര്യമല്ല’text_fields
പ്രയാഗ്രാജ്: യു.പിയിലെ പൗരാവകാശ സാഹചര്യം ലജ്ജാകരമാണെന്നും മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് പൊലീസ് വളരെ കുറഞ്ഞ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അലഹബാദ് ഹൈകോടതി. നിയമവിരുദ്ധ തടങ്കൽ ആരോപിച്ചുള്ള ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹരജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് അതുൽ ശ്രീധരൻ, ജസ്റ്റിസ് അചൽ സച്ച്ദേവ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം. ഹരജിക്കാരനായ ഔസാദ് അഹ്മദിനെ മറ്റ് കേസുകളൊന്നും നിലവിലില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോടതിച്ചെലവായി 20,000 രൂപ നൽകാനും സംസ്ഥാന സർക്കാറിനോട് നിർദേശിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധ തടങ്കൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ സി.സി ടി.വി പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന ഒഴികഴിവ് പൊലീസിന് നിരത്താനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഹണിട്രാപ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ബിജ്നോർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും ഏഴിനാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബിജ്നോർ സ്വദേശിയായ ഔസാദ് അഹ്മദ് ഹരജിയിൽ പറഞ്ഞു. സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ ഹൈകോടതി നേരത്തേ സർക്കാറിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
ഈ കാലയളവിലെ സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സി.സി ടി.വി സംവിധാനം തകരാറിലായെന്ന ഒഴികഴിവ് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.