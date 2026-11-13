കശ്മീരിൽ കനത്ത മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും;മഞ്ഞുപുതച്ച് ഗുൽമാർഗും സോനാമർഗും

കശ്മീരിൽ കനത്ത മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും;മഞ്ഞുപുതച്ച് ഗുൽമാർഗും സോനാമർഗുംtext_fields
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അനുഭവപ്പെട്ടു. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ ഗുൽമാർഗിലും സോനാമർഗിലും രാത്രിയോടെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായി. ഗുരെസ്, കുപ്വാര, സോജില്ല പാസ്, ഷോപ്പിയാനിലെ മുഗൾ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഞ്ഞുവീഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തി.
തുടർച്ചയായ മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് താഴ്വരയിലെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും ശ്രീനഗറിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബാരാമുള്ളയിൽ 49.5 മില്ലിമീറ്ററും ഗുൽമാർഗിൽ 40.6 മില്ലിമീറ്ററും കുപ്വാരയിൽ 37.3 മില്ലിമീറ്ററും മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.
മഞ്ഞുവീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകൾ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികൃതർ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാന റോഡുകളിൽ മഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴക്കും മഞ്ഞുവീഴ്ചക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും നവംബർ 15 മുതൽ 21 വരെ കശ്മീരിൽ പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.