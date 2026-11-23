‘അയാൾ നിരാശനായ പൂച്ചയെപ്പോലെ...’; രാഹുൽ ഗാന്ധി യു.എസിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തെ പരിഹസിച്ച് കങ്കണ റണാവത്ത്text_fields
ആഗ്ര: അമേരിക്കൻ സന്ദർശന വേളയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പി എം.പിയും നടിയുമായ കങ്കണ റണാവത്ത്. അങ്ങേയറ്റം പരിഹാസ്യവും അപകീർത്തിപരവുമായ ഭാഷയിലാണ് കങ്കണ മറുപടി നൽകിയത്.
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് മുകളിലാണെന്നും അതിന് കാരണക്കാർ ബി.ജെ.പി- ആർ.എസ്.എസ് ഭരണമാണ് എന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തോടാണ് കങ്കണ പ്രതികരിച്ചത്. ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്ന് പറഞ്ഞ കങ്കണ, രാഹുൽ ഗാന്ധി "തൂണിൽ മാന്തുന്ന നിരാശനായ പൂച്ചയെപ്പോലെയാണ്" പെരുമാറുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചു.
ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസും "പരിഷ്കാരമില്ലാത്തവരും അത്യാഗ്രഹികളും ജാതിവാദികളുമായ പുരുഷാധിപത്യവാദികളാണെന്ന" പ്രസ്താവനയെയും കങ്കണ വിമർശിച്ചു. അർധനാരീശ്വര ശിൽപത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിലൂടെ ബി.ജെ.പിയെയും ആർ.എസ്.എസിനെയും വിമർശിച്ചത്.
ബി.ജെ.പി പുരുഷാധിപത്യ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനായി പോരാടുന്നതെന്ന് കങ്കണ ചോദിച്ചു. "വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസാണ്. സ്ത്രീവിരുദ്ധ മനോഭാവം കോൺഗ്രസിന്റേതാണ്," കങ്കണ ആരോപിച്ചു. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത്.