ഭഗവന്ത് മാനിന്റെ മദ്യപാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബിലെ ജനം ഇടപെടണമെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി

ഭഗവന്ത് മാനിന്റെ മദ്യപാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബിലെ ജനം ഇടപെടണമെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ചണ്ഡിഗഢ്: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനിനെതിരായ മദ്യപാന ആരോപണം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നായാബ് സിങ് സൈനി രംഗത്തെത്തി. ലഹരിവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ഭഗവന്ത് മാനിന്റെ മദ്യപാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്നും എങ്കിൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം ഫലപ്രദമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ചണ്ഡിഗഢിൽ വെച്ചാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്.
നവംബർ നാലിന് സംഗ്രൂരിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഭഗവന്ത് മാനിനെതിരെ ആദ്യം മദ്യപാന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. പാർലമെന്റിൽ തനിക്കൊപ്പം ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന മാനിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പോലും മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചത്. മദ്യപാനം ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെങ്കിലും, ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മദ്യപാനശീലം ഉണ്ടാകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം പൂർണമായും ശരിയാണെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നായാബ് സിങ് സൈനിയും നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവന്ത് മാനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ലോക്സഭയിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, കോൺഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഭഗവന്ത് മാനിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ലക്ഷ്യമിടാൻ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും കൈകോർത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ മാന്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങളാണെന്നുമാണ് എഎപിയുടെ പ്രതികരണം.
2027ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, ഈ വിവാദം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. എഎപി സർക്കാരിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ നടപടികളെയും സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷം ഈ ആരോപണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നുണ്ട്.