ഡൽഹിയിൽ മന്ത്രി കപിൽ മിശ്രയുടെ ഓഫിസിന് സമീപം വെടിവെപ്പ്; യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മന്ത്രി കപിൽ മിശ്രയുടെ ഓഫിസിന് സമീപം ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഖജൂരി ഖാസ് പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. മുസ്തഫാബാദ് സ്വദേശിയായ സമീറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സീറോ പുസ്തയ്ക്ക് സമീപം എത്തിയ അക്രമികൾ സമീറിനു നേരെ 20 റൗണ്ടിലേറെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നിലേറെ വെടിയുണ്ടകൾ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചുകയറിയ സമീറിനെ ഉടൻ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന റോഡിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ബ്രജേഷ് ശർമ പറഞ്ഞു. മേഖലയിൽ സമാനമായ നാലാമത്തെ സംഭവമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും ക്രൈം സംഘവും ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (എഫ്.എസ്.എൽ) സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും രക്ഷപ്പെട്ട വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
വ്യക്തിവൈരാഗ്യം, പഴയ ശത്രുത തുടങ്ങിയ സാധ്യതകളും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.