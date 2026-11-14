മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ നവി മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം; എതിർപ്പുമായി ഗൾഫ് എയർലൈൻസുകൾ

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ നവി മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം; എതിർപ്പുമായി ഗൾഫ് എയർലൈൻസുകൾtext_fields
മുംബൈ: ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രമുഖ ഗൾഫ് എയർലൈൻസുകൾ രംഗത്ത്. ഖത്തർ എയർവേയ്സ്, റിയാദ് എയർ, എയർ അറേബ്യ, ഒമാൻ എയർ, ഫ്ലൈനാസ്, സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസ് തുടങ്ങിയ വിമാനക്കമ്പനികളാണ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ വേനൽക്കാല സ്ലോട്ടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കമ്പനികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സർവീസുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി മറ്റൊരു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് എയർലൈൻസുകളുടെ നിലപാട്.
ഈ വിഷയത്തിൽ മുംബൈ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന് കത്തയച്ച വിമാനക്കമ്പനികൾ, കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2013ലെ സ്ലോട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളെയും സർക്കാരുകളെയും വിഷയം അറിയിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജിദ്ദ, ധാക്ക, കാഠ്മണ്ഡു, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, മദീന, റിയാദ്, മസ്കറ്റ്, ഷാർജ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 14 പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളിലെ സർവീസുകളാണ് നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 1Bയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിവർഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ദശലക്ഷമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒക്ടോബർ 30ന് എം.ഐ.എ.എൽ സർവീസുകളുടെ പുനർവിന്യാസ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഏകദേശം 60 വർഷം പഴക്കമുള്ള ടെർമിനലിന്റെ ഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കി.
എയർലൈൻ കമ്പനികളും വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനോട് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പകരം, ആദ്യം ടെർമിനൽ 1B വികസിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ടെർമിനൽ 1Aയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1Bയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശം. അതിനുശേഷം നിലവിലുള്ള ടെർമിനൽ 1A പൊളിച്ചുനീക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബദൽ നിർദേശം കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. റാം മോഹൻ നായിഡുവിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.