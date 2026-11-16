26 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട്; മൊസാംബിക്കിൽ ജനിച്ച ഗുജറാത്ത് യുവതിക്കിത് പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 26 വർഷം നീണ്ട പൗരത്വ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനിക്ക് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട്. മൊസാംബിക്കിൽ ജനിച്ച് പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് നവജാത ശിശുവായിരിക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഡോളി വദാലിയക്കാണ് ഒടുവിൽ പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത്. ജനനം ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പൗരത്വം തെളിയിക്കാനാകാതെ വർഷങ്ങളോളം നിയമനടപടികളും ഔദ്യോഗിക നടപടികളും നേരിടേണ്ടിവന്നിരുന്നു. നവംബർ 11നാണ് ഡോളിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2000 ഫെബ്രുവരി 18ന് മൊസാംബിക്കിലെ സായ്-സായിയിലാണ് ഡോളി ജനിച്ചത്. ജനിച്ച് 18 മുതൽ 20 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് കുടുംബം സ്വന്തം നാടായ ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ താമസമാക്കി.
2023ൽ ഖിലൻകുമാർ വദാലിയയെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെയാണ് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്. കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനൊപ്പം താമസിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിലും പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
2023ലും 2025ലുമായി സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകളും അധികൃതർ നിരസിച്ചു. എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയതിന്റെ രേഖയോ ജനനം ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ തെളിവോ ഹാജരാക്കണമെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നിർദേശം.
തുടർന്ന് വിഷയം ലോക്സഭാംഗങ്ങളായ രമേഷ് ധഡുക്, പുരുഷോത്തം രൂപാല എന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഇവരുടെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് രാജ്കോട്ട് കലക്ടറേറ്റ്, ഗാന്ധിനഗർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിഷയം എത്തി.
1955ലെ പൗരത്വ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4(1)(b) പ്രകാരം വിദേശത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഡോളിയുടെ ജനനം അത്തരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ അത് മതിയായിരുന്നില്ല.
ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 30ന് ഗുജറാത്ത് ഹൈകോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡോളിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിത ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ജനനം വഴിയോ പാരമ്പര്യം വഴിയോ ഡോളിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ സാധുവായ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
പിന്നീട് നടത്തിയ പശ്ചാത്തല പരിശോധനക്കും രേഖകളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിനും ശേഷമാണ് മൊസാംബിക്കിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും അനുമതി നൽകിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവംബറിൽ മാപുട്ടോയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ ഡോളിയുടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് ഒടുവിൽ പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത്.
26 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും നിയമപോരാട്ടത്തിനുമൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതോടെ ഭർത്താവിനൊപ്പം കാനഡയിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഡോളിയുടെ വഴിയിലെ പ്രധാന തടസ്സമാണ് നീങ്ങിയത്.