'ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാടിലെ' ചാരവിവാദം: മുൻ ജീവനക്കാരെ 'ആന്ധ്രാ ചാരന്മാരായി' ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലെ സത്യമെന്ത്? പിന്നിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി കീർത്തനയോ?text_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുവെന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന ഏജൻസിയായ 'ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാടിൽ' നിന്ന് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ 15 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന വാർത്തകൾ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ 'ചാരക്കഥയ്ക്ക്' പിന്നിലെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് എന്ന് 'ദി സൗത്ത് ഫസ്റ്റ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 15-ൽ 13 പേരും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൃത്യമായ നോട്ടീസ് പിരീഡ് പൂർത്തിയാക്കി രാജിവെച്ചവരാണെന്നും, പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ദീപക് ജേക്കബ് ഐ.എ.എസിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും നൽകിയ ഗുരുതരമായ പീഡന-ഭീഷണി പരാതികൾ മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ 'വിവരചോർച്ച' ആരോപണം ഉയർത്തുന്നതെന്നുമാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
1. പിരിച്ചുവിടലോ അതോ കൂട്ടരാജിയോ? പ്രചാരണങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ വൈരുദ്ധ്യം
നവംബർ 19-ന് ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് നിക്ഷേപ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയ 'ചാരന്മാരെ' വ്യവസായ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്നും 15 മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ യാതൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവുമില്ല.
- ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ എഫ്.ഐ.ആറോ ഇല്ല: ടി.വി.കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രിയോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയോ ആരുടെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിവരചോർച്ച നടന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു എഫ്.ഐ.ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെന്ന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാരിന് ഉത്തരമില്ല.
- നോട്ടീസ് പിരീഡ് നൽകിയ ചാരന്മാർ!: 2026 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ 15 പ്രൊഫഷണലുകളും 'ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാട്' വിട്ടത്. ഇതിൽ 13 പേരും കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് രാജിവെക്കുകയും ഒരു മാസത്തെ നോട്ടീസ് പിരീഡ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. 'ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്തിന് ഞങ്ങളെ ഒരു മാസം നോട്ടീസ് പിരീഡിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കും? കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനോ?' എന്ന മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യം തന്നെ പിരിച്ചുവിടൽ വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുന്നു.
2. നാല് മാസം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആ രഹസ്യ കത്ത്
വിവരചോർച്ച ആരോപണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം തേടുമ്പോൾ എത്തുന്നത് 2026 ജൂലൈ 31-നും ആഗസ്റ്റ് 1-നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറി എം. സായ് കുമാറിനും ലഭിച്ച ഒരു പരാതിയിലേക്കാണ്.
- ഭീഷണിയും പക്ഷപാതവും: ജൂലൈ 31-ന് തന്റെ അവസാന പ്രവൃത്തിദിനത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 'മിസ്റ്റർ ദീപക് ജേക്കബ് ഐ.എ.എസിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയും ഔദ്യോഗിക പരാതിയും' എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും വ്യവസായ മന്ത്രിക്കും ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു.
- കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി: വ്യവസായ മന്ത്രി എസ്. കീർത്തനയോട് അടുപ്പമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഏജൻസിയിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്നും, രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനർഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയെന്നും കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും, കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുമെന്നും കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കുമെന്നും എം.ഡി ദീപക് ജേക്കബ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു വേണുഗോപാലൻ ഐ.എ.എസിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ദീപക് ജേക്കബ് ഗൈഡൻസിൽ എത്തിയതെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- നടപടിക്ക് പകരം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ: ഈ പരാതിയിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നാല് മാസമായിട്ടും സർക്കാർ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. പകരം, പരാതി നൽകിയവരെയും രാജിവെച്ചവരെയും 'രാജ്യദ്രോഹികളെയും ചാരന്മാരെയും' പോലെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാട് വിവാദം: പുറത്തുവരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ
- വാദം vs യാഥാർത്ഥ്യം: 15 പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്നാണ് പ്രചാരണം; എന്നാൽ 13 പേരും ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഒരു മാസത്തെ നോട്ടീസ് പിരീഡ് പൂർത്തിയാക്കി രാജിവെച്ചവരാണ്.
- മുക്കപ്പെട്ട പരാതി: എം.ഡി ദീപക് ജേക്കബ് ഐ.എ.എസ് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആഗസ്റ്റ് 1-ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
- തെളിവുകളില്ല: വിവരചോർച്ച നടന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോഴും സർക്കാർ ഇതുവരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
- രാഷ്ട്രീയ പോര്: നിക്ഷേപങ്ങൾ ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ വീഴ്ച മറയ്ക്കാനാണ് മുൻ ജീവനക്കാരെ 'ചാരന്മാരായി' ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപണം.
3. എന്തുകൊണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മാത്രം ലക്ഷ്യമാകുന്നു?
ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച 15 പേരിൽ പലരും കർണാടകയിലെ 'ഇൻവെസ്റ്റ് കർണാടക', തെലങ്കാനയിലെ 'ഇൻവെസ്റ്റ് തെലങ്കാന', ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ 'എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്' എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. മറ്റൊരു ഏജൻസിയിൽ ചേരുന്നതിന് ഇവരുടെ തൊഴിൽ കരാറിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്ന ചില വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങൾ അടുത്തിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് പോയെന്ന വാർത്തകൾ വന്നതോടെയാണ് ആന്ധ്രാ ബോർഡിൽ ചേർന്ന മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം 'ചാരന്മാരായി' മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടത്. കർണാടകയിലോ തെലങ്കാനയിലോ പോയവരെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങളില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
4. രാഷ്ട്രീയ പോരും ആന്ധ്രയുടെ മറുപടിയും
2016-2021 കാലഘട്ടത്തിലെ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്ത് നിയമിതരായവരാണ് രാജിവെച്ചവരിൽ ഏറെയുമെന്ന വാദമുയർത്തി മുൻ ഭരണകൂടങ്ങളെ പഴിചാരാനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, മുൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയും ഡി.എം.കെ നേതാവുമായ ടി.ആർ.ബി. രാജ ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. '2021-ൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരെ പുറത്താക്കിയില്ല, അവരുടെ പരിചയസമ്പത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്വതയില്ലാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് ദശാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കുകയാണ് വിജയ് സർക്കാർ,' അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
അതേസമയം, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഭരണകക്ഷിയായ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പല്ല ശ്രീനിവാസ റാവു തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിക്ഷേപ സൗഹൃദ ഭരണവുമാണ് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്നും അതിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിക്ഷേപങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭരണപരമായ വീഴ്ചയും, ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ഗുരുതരമായ തൊഴിലിട പീഡന പരാതികളും മറച്ചുവെക്കാൻ മുൻ ജീവനക്കാരെ ബലിയാടാക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയരുന്നത്.