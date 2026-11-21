രാജി സാധാരണം: കൂട്ടരാജി വാർത്തകൾ തള്ളി ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാട്text_fields
ചെന്നൈ: ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടരാജി വാർത്തകൾ തള്ളി നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനത്തിനായുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായ ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാട്. ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
ടി.വി.കെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷമാണ് വ്യാപകമായ രാജി ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണം ഗൈഡൻസിനെതിരെ ഉണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷണത്തിലായതോടെ ഈ വിവാദത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മാനവും കൈവന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന് നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യവിവരങ്ങൾ കൈമാറി എന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ചില ജീവനക്കാരോട് പദവി ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. മുൻ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരും തുടർന്നുള്ള ഡി.എം.കെ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് നിലനിർത്തപ്പെട്ടവരുമായ ചിലർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജീവനക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഒരു സാധാരണ പ്രതിഭാസമാണെന്നും മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ഉപരിപഠനം, സ്ഥലംമാറ്റം, കുടുംബപരമായ പ്രതിബദ്ധതകൾ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനം വിടുന്നതെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. മറ്റു അവസരങ്ങൾ തേടാൻ തീരുമാനിച്ച ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽപരമായ അഭിലാഷങ്ങളെ തങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.