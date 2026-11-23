വരന്റെ 'ബ്രെസ്സ' വാശിയിൽ വിവാഹം മുടങ്ങി; ഡൽഹി പൊലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻtext_fields
ഫരീദാബാദ്: വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ മാരുതി ബ്രെസ്സ കാർ നൽകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വിവാഹദിവസം വിവാഹത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയ ഡൽഹി പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ കുൽദീപിനെ സർവിസിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനം പരിഗണിച്ചാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഹരിയാണയിലെ സോനപത്തിൽ നവംബർ 20-നായിരുന്നു സംഭവം. വധുവിന്റെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതി അനുസരിച്ച്, ഏകദേശം 9.5 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന 'ഹ്യുണ്ടായ് ഔറ' കാർ സ്ത്രീധനമായി നൽകാനാണ് നേരത്തെ ഇരുകുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായിരുന്നത്. എന്നാൽ, വിവാഹദിവസം 13 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുന്ന 'മാരുതി ബ്രെസ്സ' തന്നെ വേണമെന്ന് വരനായ കുൽദീപ് വാശിപിടിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാഹവേദിയിലെത്തിയ വരൻ, താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ബ്രെസ്സ കാർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും തുടർന്ന് വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരോട് തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയുമായിരുന്നു.
തടയാൻ ശ്രമിച്ച ബന്ധുക്കളെയും വീട്ടുകാരെയും ഇയാൾ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആറുമാസം മുമ്പ് വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് വരന്റെ കുടുംബം സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നതായി വധുവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്കായി കല്യാണഹാൾ, ഭക്ഷണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവക്കായി വൻ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ തുക തിരികെ വാങ്ങി നൽകണമെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.