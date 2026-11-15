ഡേറ്റിങ് ആപ്പിലൂടെ പ്രേമിച്ച കാനഡക്കാരി വിവാഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെത്തി; ‘യുവതി’യുടെ പ്രായമറിഞ്ഞ് വരൻ പിന്മാറി!text_fields
ജയ്പുർ: കാതങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള കാമുകി തേടിയെത്തിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്ത് സ്വദേശിയായ നിതിൻ എന്ന സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ. ഡേറ്റിങ് ആപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കാനഡക്കാരിയാണ് നിതിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനം കയറിലെത്തിയത്. രണ്ടുദിവസം ഇവർ ഒപ്പം താമസിച്ചപ്പോഴാണ് ട്വിസ്റ്റ്! ‘യുവതി’യുടെ പ്രായം 61! ഒടുവിൽ അടിയായി, ബഹളമായി, പൊലീസെത്തി, എംബസി വരെ ഇടപെട്ടു!
രാജസ്ഥാനിലെ കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ ജില്ലയിലെ നീമ്രാനയിലാണ് സംഭവം. വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ കാനഡ സ്വദേശിനി, വാഗ്ദാനത്തിൽനിന്ന് നിതിൻ പിന്മാറിയതോടെ കനേഡിയൻ എംബസിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഇരുവരും ഡേറ്റിങ് ആപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് നീമ്രാന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ സുരേന്ദ്ര യാദവ് പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള സംഭാഷണം പിന്നീട് അടുത്ത സൗഹൃദത്തിലേക്കും പ്രണയത്തിലേക്കും വളർന്നു. ഒടുവിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ നവംബർ 11നാണ് യുവതി ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നിതിൻ നേരിട്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് യുവതിയെ രാജസ്ഥാനിലെ നീമ്രാനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ നിതിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു താമസം. രണ്ടുദിവസം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. വിവാഹ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുപോയി. എന്നാൽ, യുവതിക്ക് ഏകദേശം 61 വയസ്സുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. പ്രായം അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ നിതിൻ വിവാഹത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച യുവതി കനേഡിയൻ എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എംബസിയിൽനിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നീമ്രാന പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇരുവരെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നിതിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണ്. കാനഡ സ്വദേശിനിക്ക് കോട്പുത്ലിയിലെ കോർ സെന്ററിൽ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും ചോദ്യംചെയ്യലിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.