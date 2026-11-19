ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന പുരസ്കാരം ഗ്രാസ മാഷേൽ ഏറ്റുവാങ്ങിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സമാധാനത്തിനും നിരായുധീകരണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തയായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയും രാഷ്ട്രീയ നേതാവും നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഭാര്യയുമായ ഗ്രാസ മാഷേൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. ന്യൂഡൽഹി ജവഹർ ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോ. ഹാമിദ് അൻസാരി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ശിവശങ്കർ മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
മൊസാംബിക്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രഥമ വനിതയായിരുന്ന ഗ്രാസ 1975-ൽ മൊസാംബിക്കിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായ സമോറ മാഷേലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 1986-ൽ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ സമോറ മാഷേൽ അന്തരിച്ചു. പിന്നീട് 1998 ജൂലൈ 18-ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നെൽസൺ മണ്ടേലയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും 2013-ൽ മണ്ടേലയുടെ മരണം വരെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു.
1996-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭക്കായി ഗ്രാസ മാഷേൽ തയ്യാറാക്കിയ ‘സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ’ എന്ന അവരുടെ ചരിത്രപ്രധാനമായ റിപ്പോർട്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരഫലങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുവെന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ സോണിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുട്ടികളുടെ ദുരിതങ്ങളോട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അംഗരാജ്യങ്ങളും പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയെ തന്നെ അത് മാറ്റിമറിച്ചു. ഇന്നും ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മാനുഷിക ദൗത്യങ്ങളുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളായി തുടരുന്നു.
1945-ൽ ഗ്രാമീണ മൊസാംബിക്കിൽ ജനിച്ച ഗ്രാസ മാഷേൽ 1973-ൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനമായ ഫ്രെലിമോയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസേനാനിയായി ചേർന്നുവെന്നും 1975-ൽ മൊസാംബിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റുവെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥി പങ്കാളിത്തം ആൺകുട്ടികളിൽ 40 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 90 ശതമാനത്തിലേറെയായും പെൺകുട്ടികളിൽ 75 ശതമാനമായും ഉയർന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.