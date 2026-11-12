നാലുവർഷം ഉപയോഗിച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പ് സ്വന്തം! കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വൻ നേട്ടം, ചെലവുപരിധി 1.8 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തി

നാലുവർഷം ഉപയോഗിച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പ് സ്വന്തം! കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വൻ നേട്ടം, ചെലവുപരിധി 1.8 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അനുവദിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളും ടാബ്ലെറ്റുകളും നാലു വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം സൗജന്യമായി സ്വന്തമാക്കാം. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവുപരിധി 1.8 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയുള്ള ധനകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിലാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ. 2023ലെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്.
ഏഴാം ശമ്പള കമീഷൻ പ്രകാരമുള്ള പേ ലെവൽ 12 മുതലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത തസ്തികകളുടെ 100 ശതമാനം പേർക്കും ഉപകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കാം. പേ ലെവൽ 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ 50 ശതമാനം പേർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അർഹത. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത് മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത് 75 ശതമാനമായി ഉയർത്താം.
ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും ടാബ്ലെറ്റുകൾക്കും സാധാരണയായി അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി വില 1.5 ലക്ഷം രൂപയും നികുതിയുമാണ്. എന്നാൽ, 40 ശതമാനത്തിലധികം മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഘടകങ്ങളുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 1.8 ലക്ഷം രൂപയും നികുതിയും വരെ ചെലവഴിക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ വിലയും ഈ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടും.
നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉപകരണം ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്വന്തമായി നിലനിർത്താം. കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളും രഹസ്യവിവരങ്ങളും പൂർണമായി നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശമുണ്ട്. നാലു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിരമിക്കുകയോ സർവീസ് വിടുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉപകരണം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ മൂല്യത്തകർച്ച കണക്കാക്കിയ തുക അടക്കണം. ഇതിനായി പ്രതിവർഷം 25 ശതമാനം മൂല്യത്തകർച്ചയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
നാലു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഉപകരണം അനുവദിക്കില്ലെന്നും നിലവിലുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായാൽ മാത്രമേ ഇളവുണ്ടാകൂ എന്നും മാർഗനിർദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും അവയുടെ അറ്റാച്ച്ഡ്, സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസുകൾക്കുമാണ് ഉത്തരവ് ബാധകം. സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കൺസൾട്ടന്റുമാർ എന്നിവർ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല.