‘സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യയോട് സ്നേഹമില്ല’; ആത്മകഥക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്

‘സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യയോട് സ്നേഹമില്ല’; ആത്മകഥക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ പുസ്തകമായ 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്'നെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്. സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യയോടോ സനാതന ധർമ വിശ്വാസികളോടോ സ്നേഹമില്ലെന്നും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ യഥാർഥ നിലപാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത സംഭവത്തിലും ബട്ല ഹൗസ് ഏറ്റുമുട്ടലിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കണ്ണീരൊഴുക്കുമ്പോൾ ഗോധ്ര സംഭവത്തിലും പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിലും അതേ നിലപാട് കാണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഗിരിരാജ് സിങ് ചോദിച്ചു.
പഹൽഗാമിൽ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞശേഷം സനാതന ധർമ വിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും പാക് ഭീകരർ വെടിവെച്ചുകൊന്നപ്പോൾ സോണിയ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ചോദിച്ചു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളും ഉന്നയിച്ച ഗിരിരാജ് സിങ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടുകൾ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ആരോപിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആർ.എസ്.എസ്, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നിവരെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി പുസ്തകത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെയും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തെയും ഗിരിരാജ് സിങ് പരിഹസിച്ചു. ചൈനയോടും പാകിസ്താനോടും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളോട് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കോൺഗ്രസിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയാണ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ. എന്നാൽ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണെന്നും അതിനെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജീവ് ശുക്ല പ്രതികരിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധി തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞതിനെ മാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.