പാൻ കാർഡും വോട്ടർ ഐഡിയും ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഇന്ത്യൻ പൗരനാകില്ല: ഗുവാഹത്തി ഹൈകോടതി

പാൻ കാർഡും വോട്ടർ ഐഡിയും ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഇന്ത്യൻ പൗരനാകില്ല: ഗുവാഹത്തി ഹൈകോടതിtext_fields
ഗുവാഹത്തി: പാൻ കാർഡും വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും (EPIC) കൈവശമുണ്ടെന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അന്തിമ രേഖയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഗുവാഹത്തി ഹൈകോടതി. ഔദ്യോഗികമായി പാരമ്പര്യരേഖകളോ അടിസ്ഥാന രേഖകളോ ഇല്ലാതെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾക്ക് പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ നിയമപരമായ സാധുതയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ നൽകുന്ന ഇത്തരം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് (Foreigners Act) പ്രകാരമുള്ള നടപടികളിൽ നിന്നും പൗരന്മാർക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അടിവരയിട്ടു.
ഒരു വ്യക്തിയെ വിദേശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹരജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സുപ്രധാന വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഹരജിക്കാരൻ പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരായ പൂർവ്വികരുമായുള്ള വംശപരമ്പരയെക്കുറിച്ചുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
പാൻ കാർഡ് പ്രധാനമായും നികുതി സംബന്ധമായ ഒരു രേഖ മാത്രമാണെന്നും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നൽകുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാൻ കാർഡ് പൗരത്വ രേഖയായി സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അടിസ്ഥാന രേഖകൾ തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് (എൻ.ആർ.സി) ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിത ലെഗസി ഡാറ്റകളെ പൗരത്വ തെളിവായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനെയും കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. കൃത്യമായ നിയമപരമായ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഇല്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റൗട്ടുകൾക്കോ ഇലക്ട്രോണിക് വിവരങ്ങൾക്കോ തെളിവുമൂല്യമില്ല എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതോടൊപ്പം, രേഖാമൂലമുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന വാക്കാലുള്ള മൊഴികൾ കൊണ്ട് മാത്രം പൂർവ്വിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
1946ലെ 'ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട്' സെക്ഷൻ 9 പ്രകാരം പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത ഭരണകൂടത്തിനല്ല, മറിച്ച് അത് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഭൂമി രേഖകൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക ചരിത്ര രജിസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങി സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന പരമ്പരാഗത രേഖകൾ തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
മുമ്പ് ഹരജിക്കാരന് അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇടക്കാല ആശ്വാസങ്ങൾ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട്, നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾക്ക് പാരമ്പര്യ ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ ആവശ്യകതയെ മറികടക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കി.