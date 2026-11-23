ചാരവൃത്തി ആരോപണങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലച്ച ഗൈഡൻസ്: അറിയാം വിവാദത്തിന്റെ നാൾവഴികൾtext_fields
ചെന്നൈ: നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് ചോർന്നെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് 'ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാട്' വാർത്തകളിലിടം പിടിച്ചത്. തുടർന്നുണ്ടായ രാജികളും സ്ഥാനചലനങ്ങളും വലിയ ചർച്ചയായി. വിഷയം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണരംഗത്തും വലിയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. സി. ജോസഫ് വിജയ് നയിക്കുന്ന ടി.വി.കെ സർക്കാർ മെയ് മാസത്തിൽ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏജൻസിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും ചർച്ചയായത്.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വൻകിട വ്യവസായ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഗൈഡൻസ് തമിഴ്നാട്.
രാജികളും സ്ഥാനചലനങ്ങളും
2025ൽ 15 പേരും 2026ൽ 16 പേരുമാണ് ഗൈഡൻസിൽനിന്ന് രാജിവെച്ചത്. ഈ വർഷം സ്ഥാപനം വിട്ട 16 പേരിൽ അഞ്ചുപേർ ഭരണമാറ്റത്തിന് മുമ്പുതന്നെ രാജിവെക്കുകയോ നോട്ടീസ് പീരിയഡിലായിരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. ജൂൺ അവസാനത്തോടെ രണ്ട് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉടൻ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, മുൻ സർക്കാറുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന കൺസൾട്ടന്റ് തായ്വാനീസ് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ചേർന്നു.
അധികാരമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ഏജൻസിക്കുള്ളിൽ ആശങ്കകളും പരാതികളും ഉയർന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പുതിയ മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിൽ പ്രതികൂല തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷമാണെന്ന് സ്ഥാപനം വിട്ട ഒരു ജീവനക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു. ഭീഷണിയും പക്ഷപാതപരമായ സമീപനവും നിലനിൽക്കുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കത്തയച്ചു.
ഡി.എം.കെ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ പാർട്ടികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുൻ ഭരണപരിചയമില്ലാതെയാണ് ടി.വി.കെ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. അതിനാൽ തന്ത്രപ്രധാന ഏജൻസികളിലെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ സംശയത്തിനും ഭയത്തിനും ഇടയാക്കിയെന്ന് ഉന്നത സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിക്ഷേപ ചോർച്ചയും ചാരവൃത്തി ആരോപണങ്ങളും
തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വന്തമാക്കിയതിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് വിവാദം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്.
മുൻ വ്യവസായ മന്ത്രി ടി.ആർ.ബി. രാജയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ഗൈഡൻസ് ജീവനക്കാരെ ടി.വി.കെ സർക്കാർ നീക്കം ചെയ്തതായും, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു മുൻ ജീവനക്കാരൻ വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കാമെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉയർന്നു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിൽ (APEDB) ചേർന്ന വിവരം മൂന്ന് മുൻ ഗൈഡൻസ് ജീവനക്കാർ ലിങ്ക്ഡ്ഇന്നിൽ പങ്കുവെച്ചു. പിന്നാലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന സി.ഐ.ഐ പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഇവരെ ആദരിച്ചതും ചർച്ചകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.
കൂട്ടരാജിയെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ഗൈഡൻസ്
മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ഉപരിപഠനം, സ്ഥലംമാറ്റം, കുടുംബപരമായ കാരണങ്ങൾ എന്നിവയാലാണ് ജീവനക്കാർ മാറുന്നതെന്നും ഇത് സാധാരണ സംഘടനാപരമായ പ്രതിഭാസം മാത്രമാണെന്നും ഗൈഡൻസ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഫ്രഞ്ച് കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിക്ഷേപ ആകർഷണീയത ശക്തമാണെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ പോരും ആരോപണങ്ങളും
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ കാലത്ത് വ്യവസായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനായി രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനത്തെയും അതിലെ പ്രഫഷണലുകളെയും ടി.വി.കെ സർക്കാർ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു. പല ജീവനക്കാരെയും നിയമിച്ചത് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ഭരണകൂടമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത നിർണായകം
വ്യവസായ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ ഗൈഡൻസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മുൻ വ്യവസായ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 2024–25ൽ തമിഴ്നാടിന്റെ മൊത്തം മൂല്യവർധിതത്തിൽ (GVA) 24.5 ശതമാനവും ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽനിന്നാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 17.2 ശതമാനമാണ്. തുറമുഖങ്ങൾ, ഹൈവേകൾ, അനുബന്ധ വിതരണക്കാർ, എൻജിനീയറിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾ എന്നിവ ചേർന്ന പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ വളർച്ചയാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ നേതാവിനോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വീണ്ടും വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകില്ല. വ്യവസായങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന രംഗത്ത് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നുമാണ് മുൻ വ്യവസായ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത്.