എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധിയിൽ കൃത്രിമം; ഗുവാഹത്തിയിൽ തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയിൽtext_fields
ഗുവാഹത്തി: വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റം വരുത്തുന്ന സംഘത്തെ ഗുവാഹത്തി പൊലീസ് പിടികൂടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്സവ് റോയ് എന്നയാളെയും കൂട്ടാളികളെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായ വേഗപരിധി മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംഘം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയായിരുന്നു.
പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഗരിമ മില്ലേനിയം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രതികളുടെ പ്രവർത്തനം. പ്രത്യേക കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഉപയോഗിച്ച് വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇവർ മാറ്റം വരുത്തി. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 80 കിലോമീറ്ററാണ് വേഗപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വാഹനങ്ങളുടെ ഇസിയു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റം വരുത്തി ഈ നിയന്ത്രണം മറികടക്കാൻ സംഘം സഹായിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പരിശോധനകളിൽ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രതികൾ തന്ത്രപരമായ രീതിയാണ് പിന്തുടർന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. വാഹനങ്ങളുടെ നിർബന്ധിത ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനക്ക് മുമ്പ് ഇസിയു സോഫ്റ്റ്വെയർ പുനഃക്രമീകരിച്ച് നിയമപ്രകാരമുള്ള മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വേഗപരിധി പുനഃസ്ഥാപിക്കും. പരിശോധന വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റം വരുത്തി അനുവദനീയമായതിലും ഉയർന്ന വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാക്കും.
അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പൊലീസ് മൃണാൽ ഡേക അറിയിച്ചു. ഗതാഗത വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും അധികൃതർ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.