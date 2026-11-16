കുട്ടികളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന്; ഗുരുഗ്രാമിൽ നാല് യുവതികൾ അറസ്റ്റിൽ

കുട്ടികളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന്; ഗുരുഗ്രാമിൽ നാല് യുവതികൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ഗുരുഗ്രാം: സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ മറവിൽ ചേരിപ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ ക്രൈസ്തവമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നാല് യുവതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലുള്ള ഘാട്ട ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്.
ഡൽഹിയിലെ ആസാദ്പുർ സ്വദേശിനി സുമൻ കുമാരി (21), മണിപ്പൂരിലെ ബിഷ്ണുപുർ ജില്ലക്കാരിയും നിലവിൽ ഗുരുഗ്രാം സെക്ടർ 86ൽ താമസിക്കുന്നവരുമായ രാജ്കുമാരി ചാവോബ സിങ് (36), നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിയും ഡൽഹിയിലെ കോട്ലയിൽ താമസിക്കുന്നവരുമായ അഷ്മിത ചഹാർ (35), മിസോറമിലെ ഐസോൾ സ്വദേശിനിയും ഡൽഹിയിലെ ദ്വാരകയിൽ താമസിക്കുന്നവരുമായ ലാൽനുൻപുയി (31) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ശനിയാഴ്ച സെക്ടർ 56 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി. ഘാട്ട ഗ്രാമത്തിലെ എസ്.പി.ആർ റോഡിന് സമീപം സർവിസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള താൽക്കാലിക മുറികളിൽ ചിലർ ചേരിയിലെ കുട്ടികൾക്കായി സ്വകാര്യ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു പരാതി. കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും നൽകുന്നതിനൊപ്പം മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ക്രൈസ്തവമതം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
പരാതിയെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നാല് യുവതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മതപരിവർത്തന ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായി സംശയിക്കുന്നെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.