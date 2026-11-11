പ്രഭാതനടത്തത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു; മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖറിനെ ഡൽഹി എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രഭാതനടത്തത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് അബോധാവസ്ഥയിലായ മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖറെ (75) ബുധനാഴ്ച ഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (എയിംസ്) പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോ-ന്യൂറോ സെന്ററിൽ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ തീവ്രനിരീക്ഷണത്തിലും ചികിത്സയിലുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ എയിംസ് അധികൃതർ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
രാവിലെ നടത്തത്തിനിടെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണ ധൻഖർ ഏതാനും മിനിറ്റുകളോളം അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ഐ.എൽ.ബി.എസ് മെഡിക്കൽ സംഘവും എയിംസിലെ ഡോ. സന്ദീപ് സേത്തും വീട്ടിലെത്തി പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയെങ്കിലും, ആരോഗ്യനില ആശങ്കാജനകമായതിനാൽ ആംബുലൻസിൽ എയിംസിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ആവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ; 2025-ൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനായിരുന്നു
2022 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2025 ജൂലൈ 21-ന് രാജിവെക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയുടെ 14-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ജഗ്ദീപ് ധൻഖർക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി തവണ സമാനമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2025 മാർച്ചിൽ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് എയിംസിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. 2025 ജൂണിൽ നൈനിറ്റാളിലെ കുമയൂൺ സർവകലാശാലയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ മുൻ പാർലമെന്റ് സഹപ്രവർത്തകൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് പാലിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം വേദിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണിരുന്നു.
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി വീണിരുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഹരിയാന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അഭയ് ചൗട്ടാലയുടെ സൗത്ത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഫാം ഹൗസിലാണ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ താമസിച്ചുവരുന്നത്. വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള ഔദ്യോഗിക വസതി അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.