മോദിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിനു പിന്നിൽ ലോബിയിങ് ഏജൻസി; ഇന്ത്യ നൽകുന്നത് പ്രതിമാസം 75,000 ഡോളർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ കുറിപ്പിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യ നിയമിച്ച ലോബിയിങ് ഏജൻസിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ.
മോദി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചതിൽ അഭിനന്ദിച്ച് ട്രംപ് ജൂണിൽ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് തങ്ങളാണെന്നാണ് മെർക്കുറി പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് (Mercury Public Affairs) എന്ന ലോബിയിങ് ഏജൻസി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ വിദേശ ഏജന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമ (ഫറ) പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച രേഖകളിലാണ് സ്ഥാപനം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ട്രംപുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് ലോബിയിങ് ഏജൻസി നടത്തുന്നത്. ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതിമാസം 75,000 ഡോളർ പ്രതിഫലം നൽകിയാണ് സ്ഥാപനത്തെ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.
ട്രംപിന്റെ അധികാര കൈമാറ്റ സംഘത്തിന്റെ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ബ്രയാൻ ലാൻസ ഏജൻസിയിലെ പ്രധാന വ്യക്തിയാണ്. ട്രംപിന്റെ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സൂസി വൈൽസും 2024 അവസാനം വരെ മെർക്കുറിയിൽ ലോബിയിസ്റ്റായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ‘ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്’ ദിനപത്രമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച മറ്റ് രേഖകൾക്കൊപ്പം, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ജൂണിൽ ട്രംപ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ, ട്രംപിന്റെ സഹായി ജേസൺ മില്ലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥാപനമായ എസ്.എച്ച്.ഡബ്ല്യു പാർട്ണേഴ്സ് എൽഎൽസി മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ എട്ട് ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ അവസരം ഒരുക്കിയതായും പറയുന്നു. ഫറ നിയമ പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ രേഖയിൽ, ഈ സംഭാഷണങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കായാണ് ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും രേഖയിൽ പറയുന്നു.
2025 ഏപ്രിലിലാണ് ഇന്ത്യ മില്ലറുടെ സ്ഥാപനത്തെ നിയമിച്ചത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. എന്നാൽ, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ പ്രത്യേക സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായി മില്ലർ ചുമതലയേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് ജൂൺ 23ന് കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. വാഷിങ്ടണിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് എസ്.എച്ച്.ഡബ്ല്യു പാർട്ണേഴ്സുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. പ്രതിമാസം ഒന്നര ലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു കരാർ തുക. അമേരിക്കൻ സർക്കാറിനും കോൺഗ്രസിനും സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾക്കും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കും മുന്നിലുള്ള നയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായ ഉപദേശം, ആസൂത്രണം, സർക്കാർ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹായം എന്നിവ കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏജന്റുമാർ, തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാരുമായുള്ള ബന്ധം, ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ, അതിന് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം എന്നിവ ഫറ നിയമപ്രകാരം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് മേയിലാണ് മില്ലറുടെ സ്ഥാപനം ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളും വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലായിരുന്നു ചർച്ചകൾ. അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മൈക്കൽ നീധം, ഭീകരവാദ-സാമ്പത്തിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജീൻ ലാങ് എന്നിവരും സംഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.