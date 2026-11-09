‘കർസേവകർക്കു നേരെ വെടിവെച്ചത് ആഭ്യന്തരസംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ’; മാപ്പുപറയണമെന്ന ബി.ജെ.പി ആവശ്യംതള്ളി എസ്.പി

‘കർസേവകർക്കു നേരെ വെടിവെച്ചത് ആഭ്യന്തരസംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ’; മാപ്പുപറയണമെന്ന ബി.ജെ.പി ആവശ്യംതള്ളി എസ്.പിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 1990ൽ അയോധ്യയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ കർസേവകർക്കു നേരെ വെടിവെക്കാൻ അന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മുലായം സിങ് യാദവ് ഉത്തരവിട്ടത് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനും രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാനുമാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം.പി സനാതൻ പാണ്ഡെ. സംഭവത്തിൽ അഖിലേഷ് യാദവ് മാപ്പുപറയണമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് എം.പിയുടെ പ്രതികരണം.
മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി 1990ലെ സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് ബി.ജെ.പി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് സനാതൻ പാണ്ഡെ ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ അടുത്തിടെ നടന്ന പൊലീസ് നടപടികളെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ആരാണെന്നും ഏത് സർക്കാറിന്റെ കാലത്താണ് അതുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
1990ൽ തർക്കഭൂമിയിലേക്ക് ആരും പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. അന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തർക്കമന്ദിരത്തിലേക്ക് കർസേവകർ എങ്ങനെ എത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
വെടിവെപ്പിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയോ ക്ഷേത്രമോ തകർക്കപ്പെടുകയും അത് രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനെടുത്ത ശരിയായ നടപടിയായിരുന്നു വെടിവെപ്പെന്നും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു.
1992 ഡിസംബർ ആറിനാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച ബാബരി മസ്ജിദ് കർസേവകർ പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. രാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പുരാതന ക്ഷേത്രം തകർത്താണ് പള്ളി നിർമിച്ചതെന്നായിരുന്നു കർസേവകരുടെ വാദം.
ഡിസംബർ 12ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അയോധ്യയിലെത്തി ഹനുമാൻഗഢി ക്ഷേത്രത്തിലും രാമക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനം നടത്തുമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് പവൻ പാണ്ഡെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2024 ജനുവരിയിൽ രാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനുശേഷം അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ആദ്യ സന്ദർശനമായിരിക്കും ഇത്.
ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് ആദ്യം കർസേവകരോട് മാപ്പുപറയണമെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അയോധ്യയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. അയോധ്യയിൽ നിരായുധരായ കർസേവകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി മാപ്പുപറയണമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പാഠക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടു.