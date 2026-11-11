യു.പിയിൽ മുൻ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബിഎസ്പി എം.പിയും ബി.ജെ.പിയിൽ; എൻ.ഡി.എ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നീക്കം

യു.പിയിൽ മുൻ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബിഎസ്പി എം.പിയും ബി.ജെ.പിയിൽ; എൻ.ഡി.എ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നീക്കംtext_fields
ലഖ്നോ: അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുൻ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുൻ ബിഎസ്പി എം.പിയും ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു. ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ മുൻ എംപി അരവിന്ദ് ചൗധരിയും സിബിഐ മുൻ ഡി.എസ്.പി അനിൽ യാദവുമാണ് ബുധനാഴ്ച ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്.
ഉത്തർപ്രദേശ് ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ പങ്കജ് ചൗധരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും പാർട്ടി അംഗ്വത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ‘അനിൽ ജിയെയും അരവിന്ദ് ജിയെയും ബി.ജെ.പി കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരായാണ് അവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ അന്തസ്സിനും ബഹുമാനത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും പോരാടുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകുന്നു’ -പങ്കജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.
മുൻ പാർലമെന്റ് അംഗവും ഉയർന്ന മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പാർട്ടിയിലെത്തിയത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്ന പാർട്ടിക്ക് കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
403 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2027ൽ ബി.ജെ.പിയും എസ്.പിയും തമ്മിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും എസ്.പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എൻ.ഡി.എ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കവും ബി.ജെ.പി സജീവമാക്കി. സഖ്യകക്ഷികൾക്കായി 60 സീറ്റുകൾ മാറ്റിവെക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി ആലോചിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ (ആർ.എൽ.ഡി), സുഹേൽദേവ് ഭാരതീയ സമാജ് പാർട്ടി (എസ്.ബി.എസ്.പി), അപ്നാ ദൾ (എസ്), നിഷാദ് പാർട്ടി എന്നീ സഖ്യകക്ഷികളെ ഒപ്പംനിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 2017ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ വലിയ വിജയം 2027ൽ നേടുകയെന്നതാണ് എൻ.ഡി.എ പൊതുലക്ഷ്യമെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് മനീഷ് ശുക്ല പ്രതികരിച്ചു.