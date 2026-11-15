കോയമ്പത്തൂരിൽ എഥനോൾ ടാങ്കർ മറിഞ്ഞു; ഒഴിവായത് വൻ അപകടം

കോയമ്പത്തൂരിൽ എഥനോൾ ടാങ്കർ മറിഞ്ഞു; ഒഴിവായത് വൻ അപകടംtext_fields
കോയമ്പത്തൂർ: സേലം-കൊച്ചി ദേശീയപാതയിലെ എൽ ആൻഡ് ടി ബൈപാസിൽ എഥനോൾ കയറ്റിയ ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു. 40,000 ലിറ്റർ എഥനോൾ കയറ്റിയ ലോറിയിൽനിന്ന് ദ്രാവകം റോഡിൽ ചോർന്നത് നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാക്കി. കർണാടകയിലെ ദാവൺഗരെയിൽ നിന്ന് കളമശ്ശേരിയിലേക്ക് എഥനോൾ കയറ്റി പോവുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയാണ് ചെട്ടിപ്പാളയത്തിന് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കർണാടക സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ ഡോങ്കാരിയ (51) നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
എൽ ആൻഡ് ടി ബൈപാസ് റോഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ടാങ്കർ ലോറി റോഡരികിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ടാങ്കറിലുണ്ടായിരുന്ന എഥനോൾ രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ തുടർച്ചയായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി. എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന ദ്രാവകമായതിനാൽ വാഹനയാത്രക്കാരും പ്രദേശവാസികളും ഭീതിയിലായി.
ചെട്ടിപ്പാളയം പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി. മൂന്ന് അഗ്നിരക്ഷ വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ പത്തോളം ജീവനക്കാർ തീപിടിത്തം ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. എഥനോൾ ഒഴുകി കെട്ടിക്കിടന്ന സ്ഥലത്ത് അഗ്നിരക്ഷാസേന വെള്ളം തളിച്ച് തീപിടിത്തമൊഴിവാക്കി. ക്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിച്ച് മറിഞ്ഞ ലോറി ഉയർത്തിമാറ്റി. ചെട്ടിപ്പാളയം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.. ദേശീയപാതക്ക് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം.