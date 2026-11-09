മണിമണി പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് വൈറലായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ വയോധികൻ

മണിമണി പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് വൈറലായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ വയോധികൻtext_fields
മുംബൈ: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ സംസാരവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ കൈയടി നേടി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വയോധികനായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ. അമരാവതി സ്വദേശിയായ യാദവ് ചാച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് വൈറലായത്. 2024ൽ ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ വീണ്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയായിരുന്നു.
‘ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിൽ ലണ്ടനിലേക്കും പാരിസിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും പോകാം’ എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ യുവാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ലണ്ടനിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നത് സഹായിക്കുമെന്നും മറാത്തിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഭാഷയാണെന്നും അത് പഠിക്കണമെന്നും യുവാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭൂഷൺ പോഹാനെ എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോക്താവാണ് വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. ഡ്രൈവറുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് താൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടെന്നും സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ പതറിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
അമരാവതിയിലെ നിരവധി പേർക്ക് ഏറെ പരിചിതനാണ് യാദവ് ചാച്ച. വർഷങ്ങളായി വീടിന് മുന്നിൽ ഓട്ടോ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം അധ്വാനശീലനും സൗഹൃദപരവും സന്തോഷവാനുമായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഗുഡ് മോണിങ് മുതൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് വരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവാണ്.
വിഡിയോ വൈറലായതോടെ നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. 16 വർഷം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടും തനിക്ക് ഇത്ര നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് ഒരാൾ കുറിച്ചു. മുൻ രാഷ്ട്രപതിയും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ സംസാരശൈലിയോടും ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തു. യാദവ് ചാച്ചയ്ക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കട്ടെയെന്നും നിരവധി പേർ ആശംസിച്ചു.