മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണ ബില്ലിനുള്ള പിന്തുണ തങ്ങളുടെ ചെലവിൽ വേണ്ട; സുപ്രിയയോട് കോൺഗ്രസ്

മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണ ബില്ലിനുള്ള പിന്തുണ തങ്ങളുടെ ചെലവിൽ വേണ്ട; സുപ്രിയയോട് കോൺഗ്രസ്text_fields
മുംബൈ: തങ്ങളെ കരുവാക്കി കേന്ദ്രത്തിലെ ബി.ജെ.പി സർക്കാറിന്റെ മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണ ബില്ലിനെ പിന്തുണക്കേണ്ടെന്ന് ശരദ് പവാർ പക്ഷ എൻ.സി.പിയോട് കോൺഗ്രസ്. പവാറിന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണ ബില്ലിനെ പിന്തുണക്കാം.
എന്നാൽ, അതിന് തങ്ങളെ കരുവാക്കരുതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് സഭ കക്ഷി നേതാവ് വിജയ് വഡേട്ടിവാർ പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യാ അനുപാതം നോക്കാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും 50 ശതമാനം സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബില്ലിനെ തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ, ഇൻഡ്യ ബ്ളോക്കുമായി ചർച്ചചെയ്തേ പാർട്ടി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രിയ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ബിൽ നീതിക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെന്നും 2007 ൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാറും മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണം നടത്തിയിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞാണ് സുപ്രിയ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുനഃക്രമീകരണമാണ് നടത്തിയതെന്നും മണ്ഡലങ്ങൾ കൂട്ടുകയോ കൂട്ടിക്കുഴക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വഡേട്ടിവാർ പറഞ്ഞു. എൻ.സി.പി ലയന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ സുപ്രിയയുടെ പ്രസ്താവന ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ലയനമില്ലെന്നും ശ്രമം അജിത് പവാറിന്റെ മരണത്തോടെ അവസാനിച്ചെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രിയ പറഞ്ഞെങ്കിലും കേന്ദ്ര ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആശയകുഴപ്പത്തിന് കാരണമായി.