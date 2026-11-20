‘കോൺഗ്രസിന്റെ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട’; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി ബിജെപിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ത്രികക്ഷി ചർച്ചക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ വിമർശിച്ച ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി ബിജെപി. "കോൺഗ്രസിന്റെ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല" എന്ന് പ്രതികരിച്ച ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി, കോൺഗ്രസായിരുന്നു അധികാരത്തിലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിക്സ് അംഗത്വം നഷ്ടമാകുമായിരുന്നെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ ട്രംപ്, ഷി ജിൻപിങ്, പുടിൻ എന്നിവർ നടത്തിയ ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്. കോൺഗ്രസായിരുന്നു അധികാരത്തിലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അത്തരമൊരു വേദിയിൽ ഇടം ലഭിക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഷെൻഷെൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മൂന്ന് നേതാക്കളും 'സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനം' എന്ന സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ആണവ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ, സുസ്ഥിരമായ ഊർജവിതരണം, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ (ഐ.സി.സി) അധികാരദുർവിനിയോഗം തടയൽ എന്നിവയാണ് പ്രസ്താവനയിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ.
ബുധനാഴ്ച ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ സംസാരിക്കവെ, ഇന്ത്യ ആഗോള ചർച്ചകളിൽ വെറുമൊരു 'സൈഡ് പ്ലെയർ' മാത്രമായി മാറിയെന്നും അതേസമയം പാകിസ്താൻ ഇറാനുമായും അമേരിക്കയുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വലിപ്പവും സ്വാധീനവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി ഇടപെടാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചിക്കാഗോയിലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പാകിസ്താനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. 2013ലെ സാഹചര്യം ആവർത്തിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിക്സ് അംഗത്വം നഷ്ടമാകുമായിരുന്നുവെന്നും വിദേശനയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും പാകിസ്താന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവസരം ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തെന്നും ഷാം എൽ-ഷെയ്ഖ് ചർച്ചയിലും 26/11 ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷവും പാകിസ്താനോട് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിച്ചെന്നും ഭണ്ഡാരി ആരോപിച്ചു. നെഹ്റുവിന്റെ ചൈന നയമാണ് 1962ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റഷ്യയും യുക്രെയ്നും സമാധാനശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽനിന്ന് ഇറാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭണ്ഡാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ പാകിസ്താനോടുള്ള താൽപര്യം കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.