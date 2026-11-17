'ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, പക്ഷേ...'; വിജയ്യുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കു പിന്നാലെ കാവേരി തർക്കത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ശിവകുമാർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ എതിർപ്പ് ശക്തമാകുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യുമായുള്ള സൗഹൃദം വ്യക്തമാക്കി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. കാവേരിയിൽനിന്ന് തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ വെള്ളം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിനൊപ്പം വിവാദമായ മേക്കെദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന നിലപാടും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് വിജയ്യും ശിവകുമാറും കണ്ടുമുട്ടിയത്. കൂടിക്കാഴ്ചക്കുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി.
'തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ, ഡി.എം.കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അവർ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നൽകുകയും ചെയ്യും. അവർ പുനഃപരിശോധന ഹരജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇനി അവർക്ക് എന്ത് അവസരമാണുള്ളത്?' -ശിവകുമാർ ചോദിച്ചു.
കാവേരി നദിയിൽ മേക്കെദാട്ടുവിൽ 67.15 ടി.എം.സി അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാനുള്ള കർണാടകയുടെ നീക്കമാണ് ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പുതിയ തർക്കത്തിന് കാരണം. ജലപ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കാനും തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ വിഹിതം ഉറപ്പാക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നാണ് കർണാടകയുടെ വാദം. എന്നാൽ, അണക്കെട്ട് യാഥാർഥ്യമായാൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിനെ ബാധിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജലാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുമാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ആശങ്ക.
വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും ഭിന്നത രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മാണിക്കം ടാഗോർ കർണാടക സർക്കാറിന്റെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. മേക്കെദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമാണം കാവേരി ഡെൽറ്റയെ മരുഭൂമിയാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പദ്ധതി തടയാൻ നിയമനടപടികൾ ശക്തമാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യോടും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കർണാടകയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽനിന്നുള്ള ജലത്തിന് പുറമെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കിലൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തേണ്ട ഏകദേശം 80 ടി.എം.സി അടി വെള്ളവും പുതിയ അണക്കെട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ടാഗോറിന്റെ ആരോപണം. തമിഴ്നാടിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കാവേരി നദീജല തർക്ക ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധി പരിഷ്കരിച്ച് 2018ൽ സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ കർണാടക തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് 177.25 ടി.എം.സി അടി വെള്ളം വിട്ടുനൽകണം. നിശ്ചിത അളവിൽ വെള്ളം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ പരാതി. ഇതേത്തുടർന്ന് പലതവണ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നതായും തമിഴ്നാട് നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
മേക്കെദാട്ടു പദ്ധതിയെ തമിഴ്നാട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാവേരി നദീതടത്തിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാൻ കർണാടകക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ, സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ച ജലവിഹിതം നൽകിക്കൊണ്ടുതന്നെ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാനാകുമെന്ന് ശിവകുമാർ ആവർത്തിക്കുന്നു.
ഇതിനിടെ, കാവേരി വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വിജയ് സർക്കാർ വേണ്ടത്ര ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്തുണ്ട്. വിജയ്യും ശിവകുമാറും ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ചയും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.