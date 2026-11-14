'ഇത് എന്റെ സംസ്ഥാനമാണ്,എന്റെ അവകാശമാണ് '; തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസിനോട് ഡി.കെ.ശിവകുമാർtext_fields
ബെംഗളൂരു: കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ മേകെദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർക്കും തടയാനാകില്ലെന്ന കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനയെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മാണിക്കം ടാഗോർ ശക്തമായി വിമർശിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്പോര് ആരംഭിച്ചത്. കർണാടകയുടെ അവകാശമാണ് താൻ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പുകൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
മേകെദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയെ തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാടിന്റെ അഭിപ്രായം തേടാതെയും സമ്മതം വാങ്ങാതെയും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കർണാടകയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് മാണിക്കം പറഞ്ഞു. പദ്ധതി സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെയും കാവേരി നദീജല തർക്ക ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരവിന്റെയും ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അണക്കെട്ട് നിർമാണം കാവേരി ഡെൽറ്റ മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ ഉപജീവനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്നത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ടാഗോർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, വിമർശനങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാൻ കർണാടകക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ശിവകുമാർ ആവർത്തിച്ചു. 'ഇത് എന്റെ സംസ്ഥാനമാണ്, എന്റെ അവകാശമാണ് ആര് വിമർശിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസോ ഡി.എം.കെയോ അണ്ണാ ഡി.എം.കെയോ ആര് എതിർത്താലും തന്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുകളും എല്ലാവരും മാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പദ്ധതി തമിഴ്നാടിനും ഗുണകരമാണെന്ന് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. മാണിക്കം ടാഗോറിനോടും മറ്റ് തമിഴ്നാട് നേതാക്കളോടും പ്രതിനിധിസംഘവുമായി കർണാടക സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചാൽ പദ്ധതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുനൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കാവേരിയിലെ അധികജലം സംഭരിക്കാനും നീരൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും മേകെദാട്ടു അണക്കെട്ട് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കർണാടകയുടെ വാദം. പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാലും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം തമിഴ്നാടിന് ലഭിക്കേണ്ട 177 ടി.എം.സി ജലം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാടിന്റെ ജലവിഹിതത്തെ പദ്ധതി ബാധിക്കില്ലെന്നും മറിച്ച് കർണാടകയെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം തമിഴ്നാടിനായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.