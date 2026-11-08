'പോരാട്ടത്തിന്റെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു': മേഘദാതു അണക്കെട്ട് വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിയോട് ഒത്തുതീർപ്പിന് അഭ്യർഥിച്ച് ഡി.കെ. ശിവകുമാർtext_fields
ബംഗളൂരു: നിർദ്ദിഷ്ട മേഘദാതു ബാലൻസിങ് റിസർവോയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും മുന്നോട്ടുപോകാൻ കർണാടക ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയോട് ശക്തമായി അഭ്യർഥിച്ചു. അന്തർസംസ്ഥാന നദീജല തർക്കങ്ങളുടെ നാളുകൾ അവസാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാടിന് പ്രതിവർഷം 177 ടി.എം.സി കാവേരി വെള്ളം വിട്ടുനൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് കർണാടക പൂർണമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ശിവകുമാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
മേഘദാതു റിസർവോയർ അന്തിമമായി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ജലക്ഷാമമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ മേഖലക്ക് നിർണായകമായ ഒരു ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം ആയി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ശിവകുമാർ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി ആവശ്യങ്ങൾ നികത്തുന്നതിനായി കുറഞ്ഞത് 5400 ഹെക്ടർ വനഭൂമിയിൽ നഷ്ടപരിഹാര വനവൽക്കരണ നടപടികൾ സംസ്ഥാനം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
കർണാടക നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുമെന്നും ജലശേഖരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശിവകുമാർ ഉറപ്പുനൽകി. വെള്ളം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കർണാടക ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. കാവേരി നദീതടം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്മാനമാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശിവകുമാർ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കർഷകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.