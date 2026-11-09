ദീപാവലി 'സന്തോഷത്തിന്റെ ഈദ്'; മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ കടന്നാക്രമിച്ച് ബി.ജെ.പി: ''ഹിന്ദു ആഘോഷങ്ങളിൽ പോലും മുസ്ലിം പ്രീണനം'text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലിയെ "സന്തോഷത്തിന്റെ ഈദ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബി.ജെ.പി. 2027-ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് പ്രീണന ശ്രമമാണിതെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി ആരോപിച്ചു. "കോൺഗ്രസ് ഒരു സനാതന വിരുദ്ധ, ഹിന്ദു വിരുദ്ധ പാർട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ദീപാവലിയെ 'സന്തോഷത്തിന്റെ ഈദ്' എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കേവലം വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ്. ബാബറിക്ക് വേണ്ടി സോണിയ ഗാന്ധി കരഞ്ഞത് ഓർക്കുക, ബട്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവർ കരഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിന് പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹിന്ദു ആഘോഷങ്ങളിൽ പോലും വോട്ട് ബാങ്കിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി കുടുംബമോ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനോ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാതിരുന്നത്. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സനാതനത്തെ 'ഡെങ്കി, മലേറിയ' എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മൗനം പാലിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ നയം സനാതന വിരുദ്ധമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്"- പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു.
ഖാർഗെയുടെ ദീപാവലി ആശംസകളെ ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന "വളച്ചൊടിച്ച സന്ദേശം" എന്നായിരുന്നു ബി.ജെ.പി വക്താവ് സി.ആർ. കേശവന്റെ പ്രതികരണം. നവംബർ 7-ന് ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു: "ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. സന്തോഷത്തിന്റെ ഈദ് ആയതിനാൽ പലരും ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു... ഈ ഉത്സവ വേളയിൽ, എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്: രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പരസ്പരം തർക്കത്തിലോ തെറ്റിദ്ധാരണയിലോ കഴിയുന്നവരോട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ദേശീയ ഐക്യം വളർത്താനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കാം." എന്നായിരുന്നു ഖാർഗെയുടെ പ്രതികരണം.