ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ വില്ലനായി പടക്കങ്ങൾ; തമിഴ്നാട്ടിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പൊള്ളലേറ്റത് 269 പേർക്ക്

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ വില്ലനായി പടക്കങ്ങൾ; തമിഴ്നാട്ടിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പൊള്ളലേറ്റത് 269 പേർക്ക്text_fields
ചെന്നൈ: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 269 പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. 15 വയസിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ 108 ആംബുലൻസ് അടിയന്തര സേവന സംവിധാനത്തിന് ഈ സമയപരിധിയിൽ 16,079 കോളുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 98 കോളുകൾ പൊള്ളലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. അപകടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2,475 കോളുകളും നിസ്സാര പരിക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 396 കോളുകളും ലഭിച്ചു. അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കായി 1,283 ആംബുലൻസുകളാണ് സംസഥാനത്തുടനീളമായി വിന്യസിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഈ കാലയളവിൽ ആകെ 1,387 പേരെ കിടത്തിച്ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 956 പേർ അപകടങ്ങളിലും 321 പേർ നിസ്സാര പരിക്കുകൾ, സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയിലും പരിക്കേറ്റവരാണ്. പൊള്ളലേറ്റ 110 പേരെയും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊള്ളലേറ്റവരിൽ പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. 92 പേർക്ക് ഒ.പി ചികിത്സയും 76 പേർക്ക് കിടത്തിച്ചികിത്സയും നൽകി. 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 48 കുട്ടികൾക്ക് ഒ.പി ചികിത്സയും 17 പേർക്ക് കിടത്തിച്ചികിത്സയും ലഭിച്ചു. സ്ത്രീകളിൽ 19 പേർക്ക് ഒ.പി ചികിത്സയും 17 പേർക്ക് കിടത്തിച്ചികിത്സയും നൽകി.
തഞ്ചാവൂർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊള്ളലേറ്റവരെ ചികിത്സിച്ചത്. 36 പേർക്ക് ഒ.പി ചികിത്സ നൽകുകയും 87 പേരെ കിടത്തിച്ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മധുര, ചെങ്കൽപട്ട്, തൂത്തുക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും നിരവധി പേർ ചികിത്സ തേടി.