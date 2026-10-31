വേദനിച്ചു; പക്ഷേ ആദരവ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല: വിവാദത്തിനിടെ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ചിനോടുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അഭിജീത് ദിപ്കെ

വേദനിച്ചു; പക്ഷേ ആദരവ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല: വിവാദത്തിനിടെ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ചിനോടുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അഭിജീത് ദിപ്കെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബി ഗായകനും നടനുമായ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ചിന്റെ പരാമർശം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവിന് ഒട്ടും കുറവ് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ. ദോസാഞ്ചിന്റെ ധൈര്യത്തെയും പഞ്ചാബി സംഗീതത്തെ ആഗോള തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പങ്കിനെയും ദീപ്കെ പ്രശംസിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ദോസാഞ്ചിന്റെ 'ഓറ ഇന്ത്യ ടൂറി'ന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഗായകൻ പരാമർശം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിപ്കെ വീണ്ടും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ജൂൺ മാസത്തിലുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ദീപ്കെ വീണ്ടും ഓർത്തെടുത്തു. ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഗായകൻ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദിപ്കെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ആ സംഭവം ദോസാഞ്ജിനോട് തനിക്കുള്ള ബഹുമാനത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ ദോസാഞ്ജിനോടുള്ള തന്റെ ബഹുമാനത്തെയും ആദരവിനെയും മാറ്റില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം വിട്ടുകളയാനും ഒരു ഇളയ സഹോദരനായി കാണാനും ഗായകനോട് ദീപ്കെ അഭ്യർഥിച്ചു.
തന്റെ നിരാശ വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ലെന്ന് ദോസാഞ്ജിന് അയച്ച കുറിപ്പിൽ ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായാണ് താൻ എപ്പോഴും ഗായകനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ദീപ്കെ കുറിച്ചു.താൻ ദോസാഞ്ജിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മെയ് മാസത്തിൽ ഷിക്കാഗോയിൽ നടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യവും ഓർത്തെടുത്തു. ഗായകന്റെ സംഗീതം കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല, വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനാലാണ് താൻ പോയതെന്നും ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.
താഴെത്തട്ടിൽ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗായകന്റെ പരാമർശം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതെന്നും ദീപ്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഗബ്രു താ വൈരി നു വി മീഠാ ബോൽദാ, നി തു താ ഫേർ ജാട്ട് ദാ പ്യാർ ഗോറിയേ" എന്ന് ദോസാഞ്ചിന്റെ പാട്ടിലെ വരിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും നീറ്റ് ചോർച്ചാ വിവാദത്തിലും ജന്തർ മന്ദറിൽ സി.ജെ.പി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് ദോസാഞ്ജ് അകലം പാലിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും ജൂണിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ആരംഭിച്ചത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവ് സെഷനിൽ, പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരുമോ എന്ന് ഗായകനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന് താൻ ഒരു കലാകാരനാണെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി.
സമരം ചെയ്യുന്നവരെ അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ചിലരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങി. നേരത്തെ കർഷക സമരത്തെ ദോസാഞ്ച് പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 'ഓറ ഇന്ത്യ ടൂറി'ന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഗായകൻ തന്റെ നിലപാടിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾക്കായി എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് പഞ്ചാബികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലെ പോലീസ് നടപടിയെ പരാമർശിച്ച് ഗായകൻ സംഭവിച്ചത് തെറ്റാണെന്നും അധികാരികൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.