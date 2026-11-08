നോട്ടുനിരോധനം സാമ്പത്തിക രംഗം തകർത്തു -കോൺഗ്രസ്

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നോട്ടുനിരോധനം സാമ്പത്തിക രംഗം തകർത്തു -കോൺഗ്രസ്text_fields
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News Summary - Demonetisation ruined economy - Congress
ന്യൂഡൽഹി: നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ്. നോട്ടുനിരോധനം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ആഴത്തിൽ തകർത്തുവെന്നും നിലവിലെ വോട്ടു നിരോധം ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്റാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
നോട്ടുനിരോധനം സമ്പൂർണ പരാജയമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാർത്ത ‘എക്സി’ൽ പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു ജയ്റാം രമേശിന്റെ വിമർശനം. 2016 നവംബർ എട്ടിനാണ് 500, 1000 രൂപയുടെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കറൻസി നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കള്ളപ്പണം തടയുക, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു ഈ നടപടിയെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം -കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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