ഇന്ത്യ-യു.എസ് സഹകരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ; ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര, നിക്ഷേപ, സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിന്റെ അടിത്തറ
പരസ്പരം വെച്ചുപുലർത്തുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളാണെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ 23-ാം ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു സ്പീക്കർ.
ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളും, സമഗ്രമായ നയങ്ങളും, സ്വതന്ത്രമായ ജുഡീഷ്യറിയും നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കുള്ള അവസരങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തവും ഊർജസ്വലവുമായ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്രവും പ്രതികരണക്ഷമവുമായ നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ സംഭാവനയേകുന്നു.
നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളവരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയമത്തിനു മുന്നിലുള്ള തുല്യതയും സ്വതന്ത്രമായ ജുഡീഷ്യറിയും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളാണെന്ന് അദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യു.എസ് എംബസി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ ജേസൺ മീക്സ്, കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ പീയൂഷ് ഗോയൽ, ജിതിൻ പ്രസാദ തുടങ്ങിയവർ ഉച്ചകോടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു.