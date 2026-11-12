ഡൽഹിയിലെ നോർത്ത്, സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകളെ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റുന്നു: 3,230 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം

ഡൽഹിയിലെ നോർത്ത്, സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകളെ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റുന്നു: 3,230 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ നോർത്ത്, സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകളെ 'യുഗേ യുഗീൻ ഭാരത് മ്യൂസിയം'ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള 3,230 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ സമിതി അംഗീകാരം നൽകി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശന വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മ്യൂസിയമായിരിക്കും ഇതെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
അലങ്കാരങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കിയുള്ള ആദ്യ ഗാലറി 2027 അവസാനത്തോടെ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ തുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2026–27 മുതൽ 2030–31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പദ്ധതിയെ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലെ ചരിത്രപരമായ പുതിയ അധ്യായം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഗണിതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിവ മുതൽ വാസ്തുവിദ്യ, കല, ഭാഷകൾ, ആത്മീയത എന്നിവ വരെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗാലറികളും ഇമ്മേഴ്സീവ് പ്രദർശനങ്ങളും മ്യൂസിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
1,78,509 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിലാണ് മ്യൂസിയം നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗാലറികൾക്കും പ്രദർശന ഇടങ്ങൾക്കും പുറമേ പുരാവസ്തു ശേഖരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമുള്ള ഇടങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടാകും. വർഷത്തിൽ ഒരു കോടി സന്ദർശകരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന, ഗൈഡഡ് ടൂറുകൾ, പരിപാടികൾ, വേദി വാടകയ്ക്ക് നൽകൽ, കടകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവയിലൂടെ വരുമാനം നേടാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ നിന്ന് പൊതു ഗാലറികളിലേക്ക്
റെയ്സിന ഹില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായാണ് നോർത്ത്, സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത പുതിയ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1912നും 1931നും ഇടയിലാണ് ഈ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും സമീപത്തുള്ള പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരവും നിർമിച്ചത്.
മുൻ ഓഫിസുകളെ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇരു ബ്ലോക്കുകളുടെയും വാസ്തുവിദ്യാ സവിശേഷതകൾ അതേപടി നിലനിർത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. 2023 മെയ് മാസത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2026 ജൂലൈയിൽ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബോർഡ് പദ്ധതി വിലയിരുത്തുകയും സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം അതിന്റെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.