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    നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഖബർസ്ഥാൻ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി; തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി

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    https://www.madhyamam.com/tags/dargah
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സി​വി​ൽ ലൈ​ൻ​സി​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ൻ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ലം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ൽ​ക്കാ​ലം ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി.

    വ​ഖ​ഫ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലെ ലാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​വ​ല​പ്‍മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫി​സ് (എ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഡി.​ഒ) ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. 2027 മാ​ർ​ച്ച് 11ന് ​നി​ശ്ച​യി​ച്ച അ​ടു​ത്ത ​വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ വ​രെ ത​ൽ​സ്ഥി​തി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​മി​ത് മ​ഹാ​ജ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണം കേ​സ് വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബോ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1910 മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ൻ​ജു​മ​ൻ വ​കീ​​ൽ ഇ ​ഖൗം പ​ഞ്ചാ​ബി​യ​ൻ എ​ന്ന ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് 17 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ൻ. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഡി.​ഒ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റേ​സ് കോ​ഴ്‌​സി​ലെ വ​ഖ​ഫ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​സ്‍ജി​ദും പൊ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മ​സ്‍ജി​ദി​ന് പു​റ​മെ ഡ​ൽ​ഹി റേ​സ് ക്ല​ബ്, ജ​യ്പൂ​ർ പോ​ളോ ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഡി.​ഒ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    2018ൽ ​ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത സി​വി​ൽ കേ​സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് കൈ​യേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​നോ​ട്ടീ​സി​ൽ, 17 ഏ​ക്ക​ർ വ​രു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ വ​സ്തു​വും കേ​ന്ദ്ര ഭ​വ​ന, ന​ഗ​ര​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ലാ​ൻ​ഡ് ആ​ന്‍റ് ഡ​വ​ല​പ്‍മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​ല​മാ​യി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

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