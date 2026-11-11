നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഖബർസ്ഥാൻ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി; തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി

നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഖബർസ്ഥാൻ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി; തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സിവിൽ ലൈൻസിൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള വഖഫ് ബോർഡിന് കീഴിലെ ഖബർസ്ഥാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ തൽക്കാലം തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി.
വഖഫ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂമി സർക്കാർ വക ഭൂമിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് കീഴിലെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫിസ് (എൽ ആൻഡ് ഡി.ഒ) ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. 2027 മാർച്ച് 11ന് നിശ്ചയിച്ച അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ വരെ തൽസ്ഥിതി നിലനിർത്താനാണ് ജസ്റ്റിസ് അമിത് മഹാജൻ കേന്ദ്രത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത്.
ഹരജിയിൽ കക്ഷിചേർത്തിട്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെയും വഖഫ് ബോർഡിന്റെയും പ്രതികരണം കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബോധിപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
1910 മുതൽ നിലവിലുള്ള അൻജുമൻ വകീൽ ഇ ഖൗം പഞ്ചാബിയൻ എന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് 17 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഖബർസ്ഥാൻ. ന്യൂഡൽഹി മേഖലയിലെ പല കെട്ടിടങ്ങൾക്കും എൽ ആൻഡ് ഡി.ഒ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
റേസ് കോഴ്സിലെ വഖഫ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മസ്ജിദും പൊളിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് സമീപമുള്ള മസ്ജിദിന് പുറമെ ഡൽഹി റേസ് ക്ലബ്, ജയ്പൂർ പോളോ ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവയുടെയും നിയന്ത്രണം എൽ ആൻഡ് ഡി.ഒ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
2018ൽ ഫയൽ ചെയ്ത സിവിൽ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഖബർസ്ഥാന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൈയേറ്റം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയ നാലുപേർക്ക് ഒക്ടോബർ 22ന് ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ നോട്ടീസിൽ, 17 ഏക്കർ വരുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുവും കേന്ദ്ര ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ലാൻഡ് ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫിസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുകയായിരുന്നു. 15 ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്.