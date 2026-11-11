വിദ്യാർഥിനികളെ ‘പ്രലോഭിപ്പി’ച്ച് സംഗീത പരിപാടിക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം; ഡൽഹി യൂനിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുtext_fields
ന്യുഡൽഹി: ഡൽഹി സർവകലാശാലക്ക് കീഴിലുള്ള രാമാനുജൻ കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അഹമ്മദാബാദിലെ സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി. കോളേജിലെ പ്രൊക്റ്റോറിയൽ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് സസ്പെൻഷൻ. സസ്പെൻഷൻ കത്ത് പ്രകാരം, അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിൽ ബിഎ (ഓണേഴ്സ്) ഹിന്ദി വിദ്യാർഥിയായ അനസ് ഖാനെയാണ് 2027 ഫെബ്രുവരി 1 വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
‘ദിൽജിത് ദോസാഞ്ജിന്റെ സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കോളേജിലെ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് പണവും സമ്മാനങ്ങളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളേജിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു’ എന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ ഖാന് കോളേജിലെ പതിവ് പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാഠ്യേതര പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായതിനാൽ സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ബാക്കിയുള്ള ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റുകളും അസൈൻമെന്റുകളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പ്രോക്ടറുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ കോളേജിലെത്താനും അനുവാദമുണ്ട്.
വിദ്യാർഥിയുടെ സസ്പെൻഷൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എൻ.എസ്.യു.ഐയുടെ ഭാരവാഹിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് എ.ബി.വി.പി രംഗത്തെത്തി. അതേസമയം ഡൽഹി സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥി യൂനിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തുതന്നെ വിദ്യാർഥിയെ സംഘടനയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും നിലവിൽ ഇയാൾക്ക് എൻ.എസ്.യു.ഐയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
17-18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരടക്കമുള്ള പുതിയ വിദ്യാർഥിനികളെ സംഗീത പരിപാടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും യാത്രക്കും മറ്റുമായി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാമെന്നും ഖാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് എ.ബി.വി.പിയുടെ ആരോപണം.
അതേസമയം, ആരോപണങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു