ഗ്യാസ് ചേംബറായി ഡൽഹി: പി.എം 2.5 അളവിൽ 97 ശതമാനം വർധന; സർക്കാർ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ശക്തം

ഗ്യാസ് ചേംബറായി ഡൽഹി: പി.എം 2.5 അളവിൽ 97 ശതമാനം വർധന; സർക്കാർ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ശക്തംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ അന്തരീക്ഷ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ദീപാവലിക്ക് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചയിലെ വായുമലിനീകരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഏറ്റവും മോശം നിലയിലെത്തി. ശ്വാസകോശത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന പി.എം 2.5 അളവിൽ 97 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
നവംബർ ഒന്നിനും എട്ടിനും ഇടയിൽ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ മലിനീകരണത്തിന്റെ പകുതിയിലധികവും സമീപത്തെ എൻ.സി.ആർ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് എത്തിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജി (ഐ.ഐ.ടി.എം) കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈക്കോൽ കത്തിക്കൽ, വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക, താപനില കുറയുന്നത്, കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറയുന്നത്, വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി.
ഡൽഹിയിലെ വായുമലിനീകരണം അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ സർക്കാറുകളുടെ അനാസ്ഥക്കെതിരെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിഷേധിച്ചു. എൻ.എസ്.യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്സിന റോഡിലെ ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ജാഖറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഓക്സിജൻ മാസ്കുകൾ ധരിച്ചും പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയുമാണ് അണിനിരന്നത്.
ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ എസ്.എഫ്.ഐയും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ശൈത്യകാലത്തും ഡൽഹി ഗ്യാസ് ചേംബറായി മാറുകയാണെന്നും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർഥികളും വിഷവായു ശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണെന്നും എസ്.എഫ്.ഐ കുറ്റപ്പെടുത്തി.