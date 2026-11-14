ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മീററ്റിലേക്ക് എട്ട് അധിക നമോ ഭാരത് സർവിസുകൾ; സ്റ്റോപ്പുകൾ അഞ്ചെണ്ണമായി ചുരുക്കി

ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മീററ്റിലേക്ക് എട്ട് അധിക നമോ ഭാരത് സർവിസുകൾ; സ്റ്റോപ്പുകൾ അഞ്ചെണ്ണമായി ചുരുക്കിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മീററ്റിലേക്ക് എട്ട് അധിക ഫാസ്റ്റ് നമോ ഭാരത് ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇതോടൊപ്പം നവംബർ 16 മുതൽ ഡൽഹി–മീററ്റ് സർവിസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുക: സരായ് കാലെ ഖാൻ, ആനന്ദ് വിഹാർ, ഗാസിയാബാദ്, ബേഗംപുൽ, മോദിപുരം. ഇതോടെ മീററ്റിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം ഏകദേശം 50 മിനിറ്റിൽ താഴെയായിരിക്കും.
നാഷനൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷനാണ് (എൻ.സി.ആർ.ടി.സി) അധിക സർവിസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രധാന നഗരങ്ങൾക്കിടയിലെ യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറക്കാനാണ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നത്. അതേസമയം, പുതിയ സർവിസ് പ്രകാരം ആനന്ദ് വിഹാറിൽനിന്ന് ഗാസിയാബാദിലേക്ക് ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റുകൊണ്ട് എത്താം. ആനന്ദ് വിഹാറിൽനിന്ന് ബേഗംപുലിലേക്കുള്ള യാത്രക്ക് 36 മിനിറ്റും ഗാസിയാബാദിൽനിന്ന് ബേഗംപുലിലേക്ക് 28 മിനിറ്റുമാണ് വേണ്ടിവരിക. ഡൽഹി–മീററ്റ് ഇടനാഴിയുടെ മുഴുവൻ ദൂരവും 50 മിനിറ്റിൽ താഴെ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും എൻ.സി.ആർ.ടി.സി അറിയിച്ചു.
രാവിലെയും വൈകീട്ടും തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലായിരിക്കും അധിക സർവിസ് നടത്തുക. പുതിയ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിലവിലെ സർവിസുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. സാധാരണ നമോ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പഴയതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ തുടർന്നും സർവിസ് നടത്തും. അതിനാൽ നിലവിലെ ട്രെയിൻ സർവിസുകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.