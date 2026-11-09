സർക്കാർ കണക്കുകൾ തട്ടിപ്പാണെന്ന് എ.എ.പി, ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുകയാണെന്ന് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്

സർക്കാർ കണക്കുകൾ തട്ടിപ്പാണെന്ന് എ.എ.പി, ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുകയാണെന്ന് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലിക്ക് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ. പലയിടത്തും മലിനീകരണതോത് 400 കടന്നു. സർക്കാർ കണക്കുകൾ തട്ടിപ്പാണെന്ന് എ.എ.പി വിമർശിച്ചു. കണക്കുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുകയാണെന്ന് എ.എ.പി ദില്ലി അധ്യക്ഷൻ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് ആരോപിച്ചു. ഇന്നലെ വായു മലിനീകരണതോത് ഉയർന്ന സമയത്ത് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പലതും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വായുമലിനീകരണം വീണ്ടും അതീവ ഗുരുതര അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിയത്. പലയിടത്തും കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എ.ക്യു.ഐ 400ന് മുകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
നഗരത്തിൽ കനത്ത പുകമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് കാഴ്ചാപരിധി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സവും കണ്ണ് നീറ്റലും അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലരും നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര തോത് 1000 കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ദീപാവലി ദിവസം രാത്രിയിലെ വായുമലിനീകരണ ഡാറ്റകളിൽ കൃത്രിമമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വായു മലിനീകരണതോത് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ നഗരത്തിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പലതും പ്രവർത്തനരഹിതമായി. രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 വരെയായിരുന്നു ഇതിൽ തടസ്സം നേരിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദീപാവലി രാത്രിയിൽ 29 സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് മലിനീകരണതോത് 1000ന് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കണക്കുകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ആംആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർത്തുന്നത്.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ കർശന വിലക്കും നിർദേശങ്ങളും നിലനിൽക്കെയാണ് നഗരത്തിൽ വ്യാപകമായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചത്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നതും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ദീപാവലിക്ക് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായതിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു. വായുമലിനീകരണം കൂട്ടാൻ പഞ്ചാബിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ബോധപൂർവം തീയിട്ടെന്ന് ഡൽഹി തൊഴിൽമന്ത്രി കപിൽ മിശ്ര ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ പഞ്ചാബിൽ വിളവെടുപ്പിനുശേഷം അവശേഷിച്ച വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അസാധാരണമായി വർധിച്ചതായാണ് കപിൽ മിശ്ര പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 1,200 സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് തീപിടിത്തങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്തിരട്ടിയോളം വർധിച്ചത് സംശയാസ്പദമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.