ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ; അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ ഡൽഹി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്. ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, വോട്ടർമാരെ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് കോടതിയോട് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത സെക്ഷൻ 175(3) പ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പൊലീസിനോട് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്. ക്രമസമാധാന പാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് തിരക്കുകൾ കാരണം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും, രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവും പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണവും
വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിലും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമലംഘനം നടത്തിയെന്നതാണ് പരാതിയിലെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം. മനഃപൂർവമായ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കൽ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കൽ, പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ വളരെ വിപുലമാണെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വസ്തുതകളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളും തെളിവുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സെപ്റ്റംബർ 23-ന് പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിരുന്നതായി അഭിഭാഷകന്റെ ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. മനഃപൂർവമായ വോട്ടർ വിരുദ്ധ നീക്കം, വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം, പൊതുസേവകരുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്.
10 മാസത്തിനിടെ തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ എടുത്ത ആറ് തീരുമാനങ്ങളിലും ഉത്തരവുകളിലും മറ്റ് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാർ കുറഞ്ഞത് 14 തവണയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളും ഹരജിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമപ്രകാരം പരാതി നൽകിയിട്ടും പൊലീസ് നടപടിയെടുക്കാത്തത് പ്രതികൾക്ക് കൂടുതൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രോത്സാഹനമായെന്നും അപേക്ഷയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.