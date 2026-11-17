'ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്'; കെജ്രിവാളിനെയും സിസോദിയെയും വിമർശിച്ച് ഡൽഹി ഹൈകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ മറുപടി നൽകാത്തതിന് മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഡൽഹി ഹൈകോടതി. ജസ്റ്റിസ് സ്വർണകാന്ത ശർമക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ എടുത്ത കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിലാണ് ഹൈകോടതിയുടെ വിമർശനം.
രേഖകൾ കൈമാറിയിട്ടും മറുപടി നൽകാതെ ആം ആദ്മി നേതാക്കൾ കോടതിയെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിൽ മറുപടി നൽകാൻ ഇവർക്ക് മൂന്ന് ആഴ്ച അവസരം നൽകിയ കോടതി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"ഇനി സമയം തരില്ല. നിങ്ങൾ കോടതിയെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. രേഖകൾ കൈമാറിയെന്ന് രജിസ്ട്രിയുടെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇനി മറുപടി ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശം അവസാനിപ്പിക്കും," ഡൽഹി ഹൈകോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കെജ്രിവാൾ, സിസോദിയ, രാജ്യസഭ എം.പി സഞ്ജയ് സിങ്, ഡൽഹി ആപ്പ് അധ്യക്ഷൻ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്, മുൻ എം.എൽ.എമാരായ ദുർഗേഷ് പഥക്, വിനയ് മിശ്ര എന്നിവർക്ക് എതിരെയാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ്. നേരത്തെ, കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളുടെ അടിസ്ഥാനമായ മുഴുവൻ രേഖകളും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാല് ആഴ്ച സമയം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് രേഖകൾ നൽകാൻ രജിസ്ട്രിക്ക് നിർദേശം നൽകി. രേഖകൾ കൈമാറിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്. കേസ് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
ഡൽഹി മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്ന അപകീർത്തികരവും അധിക്ഷേപകരവുമായ പോസ്റ്റുകളുടെയും പരാമർശങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എ.എ.പി നേതാക്കൾക്ക് എതിരെ ജസ്റ്റിസ് സ്വർണകാന്ത ശർമ മെയ് 14ന് സ്വമേധയാ ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. തനിക്കും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥക്കുമെതിരെ നടന്ന പ്രചാരണമാണിതെന്നും കോടതിയുടെ അധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സി.ബി.ഐയുടെ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെജ്രിവാളും ജസ്റ്റിസ് ശർമയും തമ്മിലുള്ള നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ വിവാദം.
ഫെബ്രുവരി 27ന് വിചാരണ കോടതി കെജ്രിവാൾ, സിസോദിയ ഉൾപ്പെടെ 23 പേരെ മദ്യനയ കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ സി.ബി.ഐ ഡൽഹി ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷപാതിത്വം ആരോപിച്ച് കെജ്രിവാളും മറ്റ് എ.എ.പി നേതാക്കളും ജസ്റ്റിസ് ശർമ കേസിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആവശ്യം തള്ളിയ ജഡ്ജി, കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ശേഷം മദ്യനയ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.