നീറ്റ് ചോർച്ച: 14 പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ (നീറ്റ്-യു.ജി) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ 14 പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ ഡൽഹി കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഔദ്യോഗികമായി കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിനായി പ്രതികളെ നവംബർ 21ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്ത നിർദേശിച്ചു. കേസിൽ നവംബർ 25 മുതൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കും.
ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, വിശ്വാസവഞ്ചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, അഴിമതി നിരോധന നിയമം, പൊതുപരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയൽ നിയമം എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തുക. പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും മറ്റ് ക്രമക്കേടുകളും സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന അതിവേഗ കോടതിയിൽ 13 പ്രതികൾക്കെതിരെ സി.ബി.ഐ നേരത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് അറസ്റ്റിലായ 14ാം പ്രതി മഹാരാഷ്ട്ര നാന്ദേഡ് രാജ് സൂര്യവംശിക്കെതിരെ സി.ബി.ഐ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചു. മേയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ്-യു.ജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിനെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കി ജൂൺ 21ന് പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെക്കേണ്ടിയും വന്നു.