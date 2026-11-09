ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടി ഡൽഹി; നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയം, ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങളും വെല്ലുവിളിയാകുന്നു

ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടി ഡൽഹി; നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയം, ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങളും വെല്ലുവിളിയാകുന്നുtext_fields
ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹി-ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ 'ഗ്രീൻ' പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാര്യമായ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അധികാരികൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ 'ഗ്രീൻ' വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായി തുടരുന്നു.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ദീപാവലിക്ക് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാവിലെ 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും ഇടയിലും രാത്രി 8 മണിക്കും 10 മണിക്കും ഇടയിലുമാണ് ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സമയപരിധിയും മറികടന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷവും വലിയ തോതിൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് തുടർന്നു. ഇത് ഡൽഹിയിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും നഗരത്തെ കനത്ത പുകമഞ്ഞിൽ മൂടുകയും ചെയ്തു.
പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ തോതിലേ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കൂ എങ്കിൽ പോലും അവ പൂർണമായും മലിനീകരണ രഹിതമല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സാധാരണ പടക്കങ്ങളും ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ തക്കവറിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനങ്ങളും നിലവിലില്ല.
ദീപാവലിക്ക് തലേദിവസം തന്നെ പടക്കങ്ങളുടെ ആഘാതം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നതായി കൺസൾട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ എൻവിലോകറ്റലിസ്റ്റ്സിന്റെ സ്ഥാപകനും ലീഡ് അനലിസ്റ്റുമായ സുനിൽ ദഹിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പടക്കങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന മലിനീകരണ ഘടകമായ സൾഫർ ഡൈയോക്സൈഡ് (SO2) ആ ദിവസം നഗരത്തിൽ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങൾ പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 30% കുറവ് മലിനീകരണമേ ഉണ്ടാക്കൂ എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടുമ്പോൾ ആ 30% കുറവ് വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
ഡൽഹിയിൽ പടക്കങ്ങളുടെ വിപണന ശൃംഖല വളരെ മോശമാണെന്നും ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഔറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ കുറവ് വിപണിയിൽ പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഐ.ഐ.ടി. ഡൽഹിയിലെ പ്രൊഫസർ മുകേഷ് ഖാരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗ്രൗണ്ടിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കാരണം.
2018-ൽ സുപ്രീം കോടതി പടക്കങ്ങളിൽ ബേരിയം ലവണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുകയും ബേരിയം ഇല്ലാത്ത മെച്ചപ്പെടുത്തിയ 'ഗ്രീൻ' പടക്കങ്ങൾക്ക് മാത്രം അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സി.എസ്.ഐ.ആർ-നീരി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇത്തരം പടക്കങ്ങൾ കണികാ മലിനീകരണം (PM2.5) 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ കുറക്കുമെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടതെങ്കിലും ദീപാവലിക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പടക്കങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പൊട്ടുമ്പോൾ ഈ കുറവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.
അനധികൃതമായി പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് അധികാരികളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയില്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വായു മലിനീകരണത്തോത് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള ഡൽഹിയിൽ സമയപരിധിയോ നിയമങ്ങളോ പാലിക്കപ്പെടാത്തത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയാണ് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത്. പ്രായമായവരും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ളവർ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്ന് ഡൽഹിയിലെ ആർ.ഡബ്ല്യു.എ. പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.
പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായി വിലക്കുണ്ടായിട്ടും നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ദീപാവലിയും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.