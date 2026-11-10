പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിന് ഡൽഹിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ അടിച്ചുകൊന്നു

പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിന് ഡൽഹിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ അടിച്ചുകൊന്നുtext_fields
ഡൽഹി : ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ ഇരുമ്പുവടികൊണ്ട് അടിച്ചുകൊന്നു. തിങ്കളാഴ്ച സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ ആനന്ദ് പർബത് മേഖലയിലുള്ള ബൽജീത് നഗറിലെ പഞ്ചാബി ബസ്തിയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. തന്റെ മകന് സമീപം പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വാക്കേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ 42-കാരനായ മുന്ന എന്നയാളാണ് കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെയും ഇയാളുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിയുടെ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തർക്കം പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പിതാവ് മുന്ന, വീട്ടിൽനിന്ന് ഇരുമ്പുവടിയെടുത്ത് വന്ന് കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ ലേഡി ഹാർഡിങ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും മുൻപേ മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ആനന്ദ് പർബത് പൊലീസ് പ്രതിയായ മുന്നയെയും തർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മകനെയും പിടികൂടി. കേസിൽ ഇരുവരുടെയും പങ്ക് പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) 103(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളും മറ്റ് തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.