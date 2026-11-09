ഡൽഹിയിലെ അവസ്ഥ ‘ഗുരുതരം’; ദീപാവലിക്ക് ശേഷം എ.ക്യു.ഐ 400 കടന്നു

ഡൽഹിയിലെ അവസ്ഥ ‘ഗുരുതരം’; ദീപാവലിക്ക് ശേഷം എ.ക്യു.ഐ 400 കടന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വായുഗുണനിലവാര സൂചിക 400 കടന്നു. നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും കനത്ത പുകമഞ്ഞ് ദൃശ്യപരതയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ പലയിടങ്ങളും നിലവിൽ 'ഗുരുതരം' എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് തുടരുന്നത്.
കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ച ഐ.ടി.ഒ. സ്റ്റേഷനിൽ എ.ക്യു.ഐ 406 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സോണിയ വിഹാറിൽ എ.ക്യു.ഐ 463 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജഹാംഗീർപുരിയിൽ 450 ഉം ആയി ഉയർന്നു. ദീപാവലി രാത്രിയോടെ 20ഓളം നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വായുഗുണനിലവാരം 'ഗുരുതരം' അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരുന്നു. തലസ്ഥാനം മൊത്തമായുള്ള ശരാശരി എ.ക്യു.ഐ 'വളരെ മോശം' വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകളും ഡൽഹി സർക്കാറിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും മറിക്കടന്ന് അനിയന്ത്രിതമായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. പിതാംപുര, ബുരാരി, മയൂർ വിഹാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ രാത്രി വൈകിയും വ്യാപകമായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചതാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ കാരണമായത്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൈക്കോൽ കത്തീടലും അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങളും മലിനീകരണം രൂക്ഷമാക്കി. നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻ.സി.ആർ. മേഖലയിൽ ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ വായുനിലവാര സൂചിക 398 രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സി.പി.സി.ബി. പ്രമുഖ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ അക്ഷർധാം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് 336ഉം ആനന്ദ് വിഹാറിൽ 328ഉം എ.ക്യു.ഐ ആയിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ച ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ്, അക്ഷർധാം, ആനന്ദ് വിഹാർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കനത്ത പുകമഞ്ഞായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്.
എ.ക്യു.ഐ 301നും 400നും ഇടയിലായാൽ 'അതീവ മോശം' എന്നും 400-ന് മുകളിലായാൽ 'ഗുരുതരം' എന്നുമാണ് സി.പി.സി.ബി തരംതിരിക്കുന്നത്. കടുത്ത മലിനീകരണം ആരോഗ്യവന്മാരെപ്പോലും ബാധിക്കുമെന്നും ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ കർശനമായും നിർദേശങ്ങൾ കൈകൊള്ളണമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.