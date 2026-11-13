യമുനയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ; കത്തിപ്പടർന്ന് എ.എ.പി-ബി.ജെ.പി വാക് പോര്

യമുനയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ; കത്തിപ്പടർന്ന് എ.എ.പി-ബി.ജെ.പി വാക് പോര്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: യമുനയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയത് ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പിയും പ്രതിപക്ഷമായ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും (എ.എ.പി) തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരിന് തിരികൊളുത്തി. ഛഠ് പൂജയുടെ തൊട്ടുമുമ്പ് തലസ്ഥാനത്തെ സോണിയ വിഹാർ മേഖലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന യമുനയിൽ ചത്ത മത്സ്യങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ആരോ മനഃപൂർവ്വം ചത്ത മത്സ്യങ്ങളെ നദിയിൽ തള്ളിയതാണെന്ന് ഡൽഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ ആരോപിച്ചതോടെ സംഭവം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറി. "ഈ വെള്ളം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യർക്ക് സുരക്ഷിതമാണോ?" എന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ എ.എ.പി തിരിച്ചടിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ആദ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര റിവർ ക്രൂയിസ് സർവീസായ 'നമോ യമുന റിവർ സഫാരി' ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ബി.ജെ.പി സർക്കാർ നദി ശുചീകരിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഡൽഹി ബി.ജെ.പി എം.പി മനോജ് തിവാരി യമുനയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പർവേഷ് വർമ്മ അറിയിച്ചു. "യമുനയിൽ ഫെറി സർവീസ് ആരംഭിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞയുടൻ, ചിലർ ചത്ത മത്സ്യങ്ങളെ യമുനയിലേക്ക് തള്ളുന്നതായി ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നെ അറിയിച്ചു," അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു."വകുപ്പ് ഇന്ന് എഫ്.ഐ.ആർ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവർ ആരാണെന്നും ഇവർക്ക് എ.എ.പി പ്രവർത്തകരുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം നടത്തും," അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഒരു മാസത്തിനിടെ യമുനയിൽ കൂട്ടത്തോടെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണിത്. ഛഠ് പൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നദി വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ചില ദോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയാണെന്ന് എ.എ.പി എം.എൽ.എയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് ആരോപിച്ചു. നദിയിൽ ചത്ത മത്സ്യങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
"ചിലർ" ചത്ത മത്സ്യങ്ങളെ യമുനയിൽ തള്ളിയതാണെന്ന സർക്കാരിന്റെ ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഇതിന് തെളിവ് നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലിനജലം കാരണം മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ യമുനയിലെ മലിനീകരണം പുറത്തുവരുമെന്ന് അവർ ഭയന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചത്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോയെന്നും സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് ചോദിച്ചു.
ഒക്ടോബറിൽ, ഡൽഹിയിലെ യമുനയുടെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വസീറാബാദ് ബാരേജിന് മുകളിലുള്ള ബുരാരിയിൽ നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നദിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും മുകൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൺസൂണിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തത് വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.