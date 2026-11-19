വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ജഡ്ജി ദർഗകമ്മിറ്റി അറിയാതെ ദുരൂഹ സന്ദർശനം നടത്തി; സുപ്രീംകോടതിയിൽ ദർഗ കമ്മിറ്റിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പറകുൺറം മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഹസ്രത്ത് സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ബാദുഷാ ഔലിയ ദർഗയുടെ സമീപത്തുള്ള സർവേക്കല്ലായ കൽത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ സ്വാമിനാഥൻ, ഹരജിയിൽ തങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദൂരുഹ സന്ദർശനം നടത്തിയെന്ന് ദർഗ കമ്മിറ്റി സുപ്രീംകോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. മുൻ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എ.എം അഹ്മദിയുടെ മകനും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ ഹുസൈഫ അഹ്മദിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ ഈ വിവരമറിയിച്ചത്.
2025 നവംബർ 19ന് ദർഗ കമ്മിറ്റിയെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ജസ്റ്റിസ് സ്വാമിനാഥൻ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും അതിന് ശേഷം മാത്രം നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ തങ്ങളുടെ വാദം ഫലപ്രദമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ദർഗ കമ്മിറ്റിക്കായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കങ്ങൾ 1923 ആഗസ്റ്റ് 25ന് മധുര സബോർഡിനേറ്റ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിലൂടെ തീർപ്പാക്കിയിരുന്നതാണെന്ന് ഹുസൈഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ വിധിപ്രകാരം, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നെല്ലിത്തോപ്പ്, അതിനോടനുബന്ധിച്ച സ്ഥലം, മണ്ഡപത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള പടിക്കെട്ടുകൾ, പള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മലമുകൾ, കൊടിമരത്തിന്റെ സ്ഥലം എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും കൈവശാവകാശവുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്.
മലയുടെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്നും കോടതി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അന്തിമതീർപ്പായി മാറിയ ഒരു കോടതി വിധി നിലവിലിരിക്കെ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുമെന്ന തരത്തിലുള്ള യാഥാർഥ്യബോധമില്ലാത്ത നിരീക്ഷണമാണ് ഉത്തരവിറക്കിയ ഹൈകോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിലെ ഏകാംഗ ജഡ്ജി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ബോധിപ്പിച്ചു.