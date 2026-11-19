അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ ഒഡിഷയിൽ കരതൊടും; 50,000 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു, സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിtext_fields
ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും തെക്കൻ ഒഡിഷയ്ക്കും ഇടയിൽ കരതൊടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില സമയങ്ങളിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഒഡിഷയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒഡിഷയിലെ ഗഞ്ചം, ഗജപതി, കന്ധമാൽ, റായഗഡ, കോരാപുട്ട്, മൽക്കാൻഗിരി എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 50,000ത്തോളം പേരെ ഇതിനകം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദുരന്തനിവാരണ സേനയെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഒഡിഷയിലെ 11 ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ലീവ് റദ്ദാക്കുകയും, ദുരിതാശ്വാസ കാര്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ 20 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്ന് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതോടെ ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനാഡയിൽ നിന്നുള്ള 80 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പത്ത് ബോട്ടുകളും ഒഡിഷയിലെ ഗഞ്ചം ജില്ലയിലുള്ള ആര്യപ്പള്ളി മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രത്തിൽ അഭയം തേടി. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നവംബർ 21 വരെ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കടൽ ശാന്തമാകുന്നതോടെ ഒഡിഷയിൽ അഭയം തേടിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.